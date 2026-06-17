СБС поразили бронетехнику и транспорт армии РФ на Донецком направлении — видео

Силы беспилотных систем поражают бронетехнику и транспорт противника в Донецком направлении.
Главные тезисы
- Беспилотные системы успешно поражают бронетехнику и транспорт армии РФ на Донецком направлении.
- Поражение танков, ББМ и тяжелого автотранспорта значительно ограничивает оперативные возможности оккупантов и лишает их бронеприкрытия.
Новые успехи СБС на Донецком направлении
Для прикрытия пехоты в наступательных действиях русские войска используют бронетехнику. Поражение танков, ББМ и тяжелого автотранспорта существенно снижает мобильность, усложняет логистику и лишает штурмовых групп бронеприкрытия.
Только за 2 недели июня операторы 414-й бригады «Птицы Мадяра» поразили:
8 танков
403 единицы тяжелой автотехники
9 ББМ, БМП и БТР
более 1600 единиц личного состава противника
Непрерывная работа операторов ССС формирует эффект истощения, ограничивающий оперативные возможности оккупантов и снижающий их способность достигать поставленных целей на отдельных участках фронта.
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