СБС поразили бронетехнику и транспорт армии РФ на Донецком направлении — видео
Категория
Украина
Дата публикации

СБС поразили бронетехнику и транспорт армии РФ на Донецком направлении — видео

Силы беспилотных систем
СБС
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Силы беспилотных систем поражают бронетехнику и транспорт противника в Донецком направлении.

Главные тезисы

  • Беспилотные системы успешно поражают бронетехнику и транспорт армии РФ на Донецком направлении.
  • Поражение танков, ББМ и тяжелого автотранспорта значительно ограничивает оперативные возможности оккупантов и лишает их бронеприкрытия.

Новые успехи СБС на Донецком направлении

Для прикрытия пехоты в наступательных действиях русские войска используют бронетехнику. Поражение танков, ББМ и тяжелого автотранспорта существенно снижает мобильность, усложняет логистику и лишает штурмовых групп бронеприкрытия.

Только за 2 недели июня операторы 414-й бригады «Птицы Мадяра» поразили:

  • 8 танков

  • 403 единицы тяжелой автотехники

  • 9 ББМ, БМП и БТР

  • более 1600 единиц личного состава противника

Непрерывная работа операторов ССС формирует эффект истощения, ограничивающий оперативные возможности оккупантов и снижающий их способность достигать поставленных целей на отдельных участках фронта.

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