СБС уразили бронетехніку та транспорт армії РФ на Донецькому напрямку — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

СБС уразили бронетехніку та транспорт армії РФ на Донецькому напрямку — відео

Сили безпілотних систем
СБС
Read in English

Сили безпілотних систем уражають бронетехніку та транспорт противника на Донецькому напрямку.

Головні тези:

  • Успішність ураження бронетехніки та транспорту армії РФ на Донецькому напрямку зафіксована відео матеріалами СБС.
  • Використання безпілотних систем призвело до значного зниження мобільності та логістики противника на фронті.

Нові успіхи СБС на Донецькому напрямку

Для прикриття піхоти у наступальних діях російські війська застосовують бронетехніку. Ураження танків, ББМ та важкого автотранспорту суттєво знижує мобільність, ускладнює логістику та позбавляє штурмові групи бронеприкриття.

Лише за 2 тижня червня оператори 414-ї бригади «Птахи Мадяра» уразили:

  • 8 танків

  • 403 одиниці важкої автотехніки

  • 9 ББМ, БМП та БТР

  • понад 1600 одиниць особового складу противника

Безперервна робота операторів СБС формує ефект виснаження, який обмежує оперативні можливості окупантів та знижує їхню спроможність досягати поставлених цілей на окремих ділянках фронту.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБС завдали ударів по російських морпіхах на полігоні "Восточний" — відео
Сили безпілотних систем
СБС
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
СБС завдали ударів по заводу "Кримський титан" в окупованому Армянську — відео
Сили безпілотних систем
бавовна
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБС рознесли вщент російський хаб "Бордель" у Донецьку — відео
Сили безпілотних систем
Мадяр показав нову успішну операцію СБС

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?