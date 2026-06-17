СБС уразили бронетехніку та транспорт армії РФ на Донецькому напрямку — відео

Сили безпілотних систем уражають бронетехніку та транспорт противника на Донецькому напрямку.
Головні тези:
- Успішність ураження бронетехніки та транспорту армії РФ на Донецькому напрямку зафіксована відео матеріалами СБС.
- Використання безпілотних систем призвело до значного зниження мобільності та логістики противника на фронті.
Нові успіхи СБС на Донецькому напрямку
Для прикриття піхоти у наступальних діях російські війська застосовують бронетехніку. Ураження танків, ББМ та важкого автотранспорту суттєво знижує мобільність, ускладнює логістику та позбавляє штурмові групи бронеприкриття.
Лише за 2 тижня червня оператори 414-ї бригади «Птахи Мадяра» уразили:
8 танків
403 одиниці важкої автотехніки
9 ББМ, БМП та БТР
понад 1600 одиниць особового складу противника
Безперервна робота операторів СБС формує ефект виснаження, який обмежує оперативні можливості окупантів та знижує їхню спроможність досягати поставлених цілей на окремих ділянках фронту.
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