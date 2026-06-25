CБC поразили 38 целей в Крыму в течение ночи
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Проиcшествия
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CБC поразили 38 целей в Крыму в течение ночи

Силы беспилотных систем
бавовна
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Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины ночью 25 июня поразили 38 целей во временно оккупированном Крыму, в том числе средства противовоздушной обороны, объекты топливно-энергетической инфраструктуры, логистика.

Главные тезисы

  • Силы беспилотных систем Украины провели успешную операцию в Крыму, нанеся удар по 38 целям включая объекты топливно-энергетической инфраструктуры.
  • Среди пораженных целей были зенитные установки, радиолокационные станции и электроподстанции, включая объекты в Симферополе, Джанкое и др.

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Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт «Мадьяр» Бровди, обнародовав видео с боевой работой.

Защитники поразили, в частности, зенитную установку российских войск ЗУ-23-2 в Кумовом и три береговых радиолокационных станции: одну МР-231 в Мирном, две Нева-Б в Морском и Заозерном.

Среди пораженных целей также Таврическая теплоэлектростанция в Симферополе, нефтебаза в Джанкое, газовые компрессорные станции в Журавловке и Ключах.

Поражены среди прочего и электроподстанции ПС330/220/110/35 кВ «Севастополь» и ПС330 кВ «Симферопольская».

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