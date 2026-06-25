CБC поразили 38 целей в Крыму в течение ночи

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины ночью 25 июня поразили 38 целей во временно оккупированном Крыму, в том числе средства противовоздушной обороны, объекты топливно-энергетической инфраструктуры, логистика.

Масштабная "бавовна" от СБС в Крыму: что известно

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт «Мадьяр» Бровди, обнародовав видео с боевой работой.

Защитники поразили, в частности, зенитную установку российских войск ЗУ-23-2 в Кумовом и три береговых радиолокационных станции: одну МР-231 в Мирном, две Нева-Б в Морском и Заозерном. Поделиться

Среди пораженных целей также Таврическая теплоэлектростанция в Симферополе, нефтебаза в Джанкое, газовые компрессорные станции в Журавловке и Ключах.