CБC поразили 38 целей в Крыму в течение ночи

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины ночью 25 июня поразили 38 целей во временно оккупированном Крыму, в том числе средства противовоздушной обороны, объекты топливно-энергетической инфраструктуры, логистика.
Главные тезисы
- Силы беспилотных систем Украины провели успешную операцию в Крыму, нанеся удар по 38 целям включая объекты топливно-энергетической инфраструктуры.
- Среди пораженных целей были зенитные установки, радиолокационные станции и электроподстанции, включая объекты в Симферополе, Джанкое и др.
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Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт «Мадьяр» Бровди, обнародовав видео с боевой работой.
Среди пораженных целей также Таврическая теплоэлектростанция в Симферополе, нефтебаза в Джанкое, газовые компрессорные станции в Журавловке и Ключах.
Поражены среди прочего и электроподстанции ПС330/220/110/35 кВ «Севастополь» и ПС330 кВ «Симферопольская».
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