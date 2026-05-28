CБС уразили базу дислокації бригади РФ на ТОТ Донеччини — відео

Оператори 413-го окремого полку "Рейд" та 1-го окремого центру Сил безпілотних систем Збройних сил України уразили на тимчасово захопленій території Донецької області пункт дислокації 9-ї окремої мотострілецької бригади, що входить до складу 51-ї армії РФ.

СБУ уразили ворожу базу на узбережжі Азову

Про це повідомив 413-й полк СБС та оприлюднив відео бойової роботи.

Ураження здійснене на території села Безіменне, захопленого росіянами з 2014 року.

Військові підкреслили, що ворог навмисно облаштував базу на території колишнього дитячого табору "Зіронька" на узбережжі Азовського моря, використовуючи цивільну інфраструктуру для маскування військового об’єкта.

Це вже друге ураження об'єктів 9 ОМсБр, завдане операторами "Рейду". Раніше у травні вони завдали удару по командному пункту бригади у тимчасово окупованому Покровську.

Також, нагадали військові, "ще раніше, у квітні, "Рейд" уразив пункт тимчасової дислокації 36-ї окремої мотострілецької бригади, яка є "ядром" 29-ї загальновійськової армії Збройних сил РФ".