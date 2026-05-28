CБС уразили базу дислокації бригади РФ на ТОТ Донеччини — відео
Категорія
Події
Дата публікації

CБС уразили базу дислокації бригади РФ на ТОТ Донеччини — відео

Сили безпілотних систем
бавовна
Read in English

Оператори 413-го окремого полку "Рейд" та 1-го окремого центру Сил безпілотних систем Збройних сил України уразили на тимчасово захопленій території Донецької області пункт дислокації 9-ї окремої мотострілецької бригади, що входить до складу 51-ї армії РФ.

Головні тези:

  • Українські оператори ударили по базі дислокації 9-ї окремої мотострілецької бригади РФ на тимчасово захопленій території.
  • Військові підтверджують, що російські військові використовують цивільну інфраструктуру для маскування військових об’єктів.

СБУ уразили ворожу базу на узбережжі Азову

Про це повідомив 413-й полк СБС та оприлюднив відео бойової роботи.

Ураження здійснене на території села Безіменне, захопленого росіянами з 2014 року.

Військові підкреслили, що ворог навмисно облаштував базу на території колишнього дитячого табору "Зіронька" на узбережжі Азовського моря, використовуючи цивільну інфраструктуру для маскування військового об’єкта.

Це вже друге ураження об'єктів 9 ОМсБр, завдане операторами "Рейду". Раніше у травні вони завдали удару по командному пункту бригади у тимчасово окупованому Покровську.

Також, нагадали військові, "ще раніше, у квітні, "Рейд" уразив пункт тимчасової дислокації 36-ї окремої мотострілецької бригади, яка є "ядром" 29-ї загальновійськової армії Збройних сил РФ".

Як підкреслили військові, системне ураження баз, пунктів управління і місць зосередження ворога ослаблює його можливості планувати та здійснювати наступальні дії.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ та СБС показали знищення логістики й бази армії РФ на Луганщині — відео
СБУ
СБУ
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
СБС здійснили низку уражень військових цілей на ТОТ — відео
Сили безпілотних систем
СБС
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
СБС здійснили низку уражень ключових військових цілей РФ на ТОТ — відео
Сили безпілотних систем
Бук

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?