CБС поразили базу дислокации бригады РФ на ВОТ Донецкой области — видео

Операторы 413-го отдельного полка "Рейд" и 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили на временно захваченной территории Донецкой области пункт дислокации 9-й мотострелковой бригады, входящей в состав 51-й армии РФ.

СБУ поразили вражескую базу на Азовом побережье

Об этом сообщил 413-й полк СБС и обнародовал видео боевой работы.

Поражение произведено на территории села Безименное, захваченного россиянами с 2014 года.

Военные подчеркнули, что враг намеренно обустроил базу на территории бывшего детского лагеря "Звездочка" на побережье Азовского моря, используя гражданскую инфраструктуру для маскировки военного объекта.

Это уже второе поражение объектов 9 ОМсБр, нанесенное операторами "Рейда". Ранее в мае они нанесли удар по командному пункту бригады во временно оккупированном Покровске.

Также, напомнили военные, "еще раньше, в апреле, "Рейд" поразил пункт временной дислокации 36-й отдельной мотострелковой бригады, являющейся "ядром" 29-й общевойсковой армии Вооруженных сил РФ".