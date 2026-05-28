CБС поразили базу дислокации бригады РФ на ВОТ Донецкой области — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

CБС поразили базу дислокации бригады РФ на ВОТ Донецкой области — видео

Силы беспилотных систем
бавовна
Read in English
Читати українською

Операторы 413-го отдельного полка "Рейд" и 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили на временно захваченной территории Донецкой области пункт дислокации 9-й мотострелковой бригады, входящей в состав 51-й армии РФ.

Главные тезисы

  • Украинские операторы нанесли атаку на базу дислокации 9-й мотострелковой бригады РФ в Донецкой области, используя гражданскую инфраструктуру для маскировки военных объектов.
  • По данным военных, атака на базу на Донбассе ослабляет возможности противника для планирования наступательных действий.

СБУ поразили вражескую базу на Азовом побережье

Об этом сообщил 413-й полк СБС и обнародовал видео боевой работы.

Поражение произведено на территории села Безименное, захваченного россиянами с 2014 года.

Военные подчеркнули, что враг намеренно обустроил базу на территории бывшего детского лагеря "Звездочка" на побережье Азовского моря, используя гражданскую инфраструктуру для маскировки военного объекта.

Это уже второе поражение объектов 9 ОМсБр, нанесенное операторами "Рейда". Ранее в мае они нанесли удар по командному пункту бригады во временно оккупированном Покровске.

Также, напомнили военные, "еще раньше, в апреле, "Рейд" поразил пункт временной дислокации 36-й отдельной мотострелковой бригады, являющейся "ядром" 29-й общевойсковой армии Вооруженных сил РФ".

Как подчеркнули военные, системное поражение баз, пунктов управления и мест сосредоточения врага ослабляет возможности планировать и осуществлять наступательные действия.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ и СБС показали уничтожение логистики и базы армии РФ в Луганской области — видео
СБУ
СБУ и СБС продемонстрировали результаты своей работы
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
СБС произвели ряд поражений военных целей на ВОТ — видео
Силы беспилотных систем
СБС
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
СБС произвели ряд поражений ключевых военных целей РФ на ВОТ — видео
Силы беспилотных систем
Бук

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?