CБС поразили базу дислокации бригады РФ на ВОТ Донецкой области — видео

Операторы 413-го отдельного полка "Рейд" и 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили на временно захваченной территории Донецкой области пункт дислокации 9-й мотострелковой бригады, входящей в состав 51-й армии РФ.
- Украинские операторы нанесли атаку на базу дислокации 9-й мотострелковой бригады РФ в Донецкой области, используя гражданскую инфраструктуру для маскировки военных объектов.
- По данным военных, атака на базу на Донбассе ослабляет возможности противника для планирования наступательных действий.
СБУ поразили вражескую базу на Азовом побережье
Об этом сообщил 413-й полк СБС и обнародовал видео боевой работы.
Поражение произведено на территории села Безименное, захваченного россиянами с 2014 года.
Военные подчеркнули, что враг намеренно обустроил базу на территории бывшего детского лагеря "Звездочка" на побережье Азовского моря, используя гражданскую инфраструктуру для маскировки военного объекта.
Также, напомнили военные, "еще раньше, в апреле, "Рейд" поразил пункт временной дислокации 36-й отдельной мотострелковой бригады, являющейся "ядром" 29-й общевойсковой армии Вооруженных сил РФ".
Как подчеркнули военные, системное поражение баз, пунктов управления и мест сосредоточения врага ослабляет возможности планировать и осуществлять наступательные действия.
