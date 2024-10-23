Це аморально. Подоляк жорстко розкритикував "західнонімецький варіант" для України

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк звертає увагу на те, що одним із дивних трендів поточного “політичного осіннього сезону” в експертному середовищі стало прикладання до України так званого “західнонімецького сценарію” приєднання до НАТО. Він наголосив, що ця пропозиція аморальна.
Головні тези:
- “Західнонімецький варіант” вступу в Альянс може зруйнувати життя мільйонів українців.
- Влада України підтверджує свою позицію щодо приєднання до блоку в межах міжнародно визнаних кордонів.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує отримати запрошення на вступ до НАТО ще під час війни.
Подоляк пояснив, що насправді відбувається
Що важливо розуміти, “західнонімецький варіант” полягає в гіпотетичному взятті під парасольку НАТО частини України, яку станом на сьогодні контролюють Сили оборони.
Окрім того, також йдеться про фактичну відмову від українських територій, які окупувала армія РФ, “до кращих часів”.
Окрім того, Михайло Подоляк нагадав, що частиною кампанії звірств стало масове сексуальне насильство.
Радник глави ОПУ закликав міжнародну спільноту не ігнорувати той факт, що українців ґвалтують, викрадають, убивають, депортують, морять голодом у в’язницях, насильно мобілізують до російської армії. Фактично їхню ідентичність стирають.
Україна має чітку позицію щодо вступу в НАТО
З заявою з цього приводу 22 жовтня виступив президент Володимир Зеленський.
За його словами, Україна очікує отримати запрошення на вступ до НАТО в межах міжнародно визнаних кордонів.
Окрім того, він наголосив, що це має статися ще під час війни,а не після її завершення.
Володимир Зеленський також підкреслив, що ані він, ані український народ не визнають окуповані території як частину інших держав і не обговорює вступ до НАТО в обмін на ці території.
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