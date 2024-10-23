Це аморально. Подоляк жорстко розкритикував "західнонімецький варіант" для України

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк звертає увагу на те, що одним із дивних трендів поточного “політичного осіннього сезону” в експертному середовищі стало прикладання до України так званого “західнонімецького сценарію” приєднання до НАТО. Він наголосив, що ця пропозиція аморальна.

Подоляк пояснив, що насправді відбувається

Що важливо розуміти, “західнонімецький варіант” полягає в гіпотетичному взятті під парасольку НАТО частини України, яку станом на сьогодні контролюють Сили оборони.

Окрім того, також йдеться про фактичну відмову від українських територій, які окупувала армія РФ, “до кращих часів”.

Ця пропозиція аморальна. І не лише тому, що в 1949 році розділили державу, яка розпочала і програла Другу світову війну, а Україна свою війну не починала й не програла. Головне, що за межами обговорень «західнонімецького варіанту» лишаються долі мільйонів людей, які виживають в окупованих містах і селах України. Розслідування міжнародних організацій показують поширення російської практики тортур, її вбудованість у систему окупаційного управління. У катівні Херсона після звільнення міста знайшли дитячу камеру. Михайло Подоляк Радник глави ОПУ

Окрім того, Михайло Подоляк нагадав, що частиною кампанії звірств стало масове сексуальне насильство.

Радник глави ОПУ закликав міжнародну спільноту не ігнорувати той факт, що українців ґвалтують, викрадають, убивають, депортують, морять голодом у в’язницях, насильно мобілізують до російської армії. Фактично їхню ідентичність стирають.

Ви впевнені, що терміни “територіальний компроміс”, “західнонімецький варіант”, “прийняття реалій на землі” точно описують суть пропозицій? — поцікавився Михайло Подоляк. Поширити

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Україна має чітку позицію щодо вступу в НАТО

З заявою з цього приводу 22 жовтня виступив президент Володимир Зеленський.

За його словами, Україна очікує отримати запрошення на вступ до НАТО в межах міжнародно визнаних кордонів.

Окрім того, він наголосив, що це має статися ще під час війни,а не після її завершення.

Чому я наголошую на запрошенні? Тому що воно дається країні в міжнародно визнаних кордонах. І це для мене принципова річ: отримати запрошення під час війни… Це не просто запрошення, а запрошення, поки війна ще не закінчилася. Володимир Зеленський Президент України

Володимир Зеленський також підкреслив, що ані він, ані український народ не визнають окуповані території як частину інших держав і не обговорює вступ до НАТО в обмін на ці території.