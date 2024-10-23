Это аморально. Подоляк жестко раскритиковал "западногерманский вариант" для Украины

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк обращает внимание на то, что одним из странных трендов текущего "политического осеннего сезона" в экспертной среде стало приложение к Украине так называемого “западногерманского сценария” присоединения к НАТО. Он подчеркнул, что это предложение аморально.
Главные тезисы
- “Западногерманский вариант” присоединения к НАТО может разрушить жизнь миллионов украинцев.
- Власти Украины подтверждают свою позицию по вступлению в Альянс в пределах международно признанных границ.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает получить приглашение касательно вступления в НАТО еще во время войны.
Подоляк объяснил, что на самом деле происходит
Что важно понимать, западногерманский вариант заключается в гипотетическом взятии под зонтик НАТО части Украины, которую сейчас контролируют Силы обороны.
Кроме того, речь идет о фактическом отказе от украинских территорий, которые оккупировала армия РФ, до "лучших времен".
Кроме того, Михаил Подоляк напомнил, что частью кампании зверств стало массовое сексуальное насилие.
Советник главы ОПУ призвал международное сообщество не игнорировать тот факт, что украинцев насилуют, похищают, убивают, депортируют, морят голодом в тюрьмах, насильственно мобилизуют в российскую армию. Фактически их идентичность стирают.
Украина сохраняет четкую позицию касательно вступления в НАТО
С заявлением на этот счет 22 октября выступил президент Владимир Зеленский.
По его словам, Украина ожидает получить приглашение на вступление в НАТО в рамках международно признанных границ.
Кроме того, он подчеркнул, что это должно произойти еще во время войны, а не после ее завершения.
Владимир Зеленский также подчеркнул, что ни он, ни украинский народ не признают оккупированные территории как часть других государств и не обсуждают вступление в НАТО в обмен на эти территории.
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