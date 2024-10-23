Это аморально. Подоляк жестко раскритиковал "западногерманский вариант" для Украины

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк обращает внимание на то, что одним из странных трендов текущего "политического осеннего сезона" в экспертной среде стало приложение к Украине так называемого “западногерманского сценария” присоединения к НАТО. Он подчеркнул, что это предложение аморально.

Подоляк объяснил, что на самом деле происходит

Что важно понимать, западногерманский вариант заключается в гипотетическом взятии под зонтик НАТО части Украины, которую сейчас контролируют Силы обороны.

Кроме того, речь идет о фактическом отказе от украинских территорий, которые оккупировала армия РФ, до "лучших времен".

Это предложение аморально. И не только потому, что в 1949 году разделили государство, которое начало и проиграло Вторую мировую войну, а Украина свою войну не начинала и не проиграла. Главное, что вне обсуждений “западногерманского варианта” остаются судьбы миллионов людей, которые выживают в оккупированных городах и селах Украины. Расследования международных организаций показывают распространение российской практики пыток, ее встроенность в систему оккупационного управления. В застенках Херсона после освобождения города нашли детскую камеру. Михаил Подоляк Советник главы ОПУ

Кроме того, Михаил Подоляк напомнил, что частью кампании зверств стало массовое сексуальное насилие.

Советник главы ОПУ призвал международное сообщество не игнорировать тот факт, что украинцев насилуют, похищают, убивают, депортируют, морят голодом в тюрьмах, насильственно мобилизуют в российскую армию. Фактически их идентичность стирают.

Вы уверены, что термины "территориальный компромисс", "западногерманский вариант", "принятие реалий на земле" точно описывают суть предложений? – поинтересовался Михаил Подоляк. Поделиться

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Украина сохраняет четкую позицию касательно вступления в НАТО

С заявлением на этот счет 22 октября выступил президент Владимир Зеленский.

По его словам, Украина ожидает получить приглашение на вступление в НАТО в рамках международно признанных границ.

Кроме того, он подчеркнул, что это должно произойти еще во время войны, а не после ее завершения.

Почему я подчеркиваю приглашение? Потому что оно дается стране в международно-признанных границах. И это для меня принципиальное дело: получить приглашение во время войны… Это не просто приглашение, а приглашение, пока война еще не закончилась. Владимир Зеленский Президент Украины

Владимир Зеленский также подчеркнул, что ни он, ни украинский народ не признают оккупированные территории как часть других государств и не обсуждают вступление в НАТО в обмен на эти территории.