"Це буде катастрофою". Залужний застеріг Трампа від фатальної помилки

Якщо президент США Дональд Трамп все-таки наважиться ввести наземні американські війська до Ірану, то це стане справжньою катастрофою для Штатів. З таким попередженням виступив колишній головнокомандувач ЗСУ та чинний посол України в Британії Валерій Залужний.

Залужний спрогнозував розвиток подій на Близькому Сході

На переконання американського дипломата, саме Україна стала прикладом того, що менша країна здатна протистояти більшим, якщо буде вдаватися до асиметричних дій

Залужний озвучив припущення, що Трамп планував реалізувати на Близькому Сході стратегію "розгрому.

Попри це, іранський режим одразу вдався до стратегії "виснаження" — таким чином США швидко втратили контроль над ситуацією.

За словами Залужного, сценарій введення американських військ до Ірану, який розглядають в Білому домі, може стати фатальною помилкою для Трампа і “це буде катастрофою" для американців.