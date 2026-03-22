"Це буде катастрофою". Залужний застеріг Трампа від фатальної помилки
"Це буде катастрофою". Залужний застеріг Трампа від фатальної помилки

Джерело:  The Telegraph

Якщо президент США Дональд Трамп все-таки наважиться ввести наземні американські війська до Ірану, то це стане справжньою катастрофою для Штатів. З таким попередженням виступив  колишній головнокомандувач ЗСУ та чинний посол України в Британії Валерій Залужний.

Головні тези:

  • Трамп досі недооцінює Іран та його можливість протистояти США.
  • Тегеран може реалізувати концепцію "кілл-зони".

Залужний спрогнозував розвиток подій на Близькому Сході

На переконання американського дипломата, саме Україна стала прикладом того, що менша країна здатна протистояти більшим, якщо буде вдаватися до асиметричних дій

Залужний озвучив припущення, що Трамп планував реалізувати на Близькому Сході стратегію "розгрому.

Попри це, іранський режим одразу вдався до стратегії "виснаження" — таким чином США швидко втратили контроль над ситуацією.

За словами Залужного, сценарій введення американських військ до Ірану, який розглядають в Білому домі, може стати фатальною помилкою для Трампа і “це буде катастрофою" для американців.

Найголовніше в технології "кілл-зони" полягає в тому, що перебування живих людей у ​​цій зоні не тільки не має сенсу, але й неможливо, оскільки ця територія повністю контролюється дронами, які полюють на людей і машини. Буде великою помилкою, якщо хтось спробує перетворити солдата на машину та відправить наземні сили в зону ураження.

Валерій Залужний

Валерій Залужний

Посол України у Великій Британії

