"Это будет катастрофой". Залужный предостерег Трампа от роковой ошибки
Источник:  The Telegraph

Если президент США Дональд Трамп все же отважится ввести наземные американские войска в Иран, то это станет настоящей катастрофой для Штатов. С таким предупреждением выступил бывший главнокомандующий ВСУ и действующий посол Украины в Британии Валерий Залужный.

Главные тезисы

  • Трамп до сих пор недооценивает Иран и его возможность противостоять США.
  • Тегеран может реализовать концепцию "килл-зоны".

Залужный спрогнозировал развитие событий на Ближнем Востоке

По убеждению американского дипломата, именно Украина стала примером того, что меньшая страна способна противостоять большим, если будет предпринимать ассиметричные действия.

Залужный озвучил предположение, что Трамп планировал реализовать на Ближнем Востоке стратегию разгрома.

Несмотря на это, иранский режим сразу прибег к стратегии "истощения" — таким образом США быстро потеряли контроль над ситуацией.

По словам Залужного, сценарий введения американских войск в Иран, который рассматриваемый в Белом доме, может стать роковой ошибкой для Трампа и "это будет катастрофой" для американцев.

Самое главное в технологии "килл-зоны" заключается в том, что пребывание живых людей в этой зоне не только не имеет смысла, но и невозможно, поскольку эта территория полностью контролируется дронами, охотящимися на людей и машины. Будет большой ошибкой, если кто попытается превратить солдата в машину и отправит наземные силы в зону поражения.

Валерий Залужный

Посол Украины в Великобритании

