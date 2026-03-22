"Это будет катастрофой". Залужный предостерег Трампа от роковой ошибки

Если президент США Дональд Трамп все же отважится ввести наземные американские войска в Иран, то это станет настоящей катастрофой для Штатов. С таким предупреждением выступил бывший главнокомандующий ВСУ и действующий посол Украины в Британии Валерий Залужный.

По убеждению американского дипломата, именно Украина стала примером того, что меньшая страна способна противостоять большим, если будет предпринимать ассиметричные действия.

Залужный озвучил предположение, что Трамп планировал реализовать на Ближнем Востоке стратегию разгрома.

Несмотря на это, иранский режим сразу прибег к стратегии "истощения" — таким образом США быстро потеряли контроль над ситуацией.

По словам Залужного, сценарий введения американских войск в Иран, который рассматриваемый в Белом доме, может стать роковой ошибкой для Трампа и "это будет катастрофой" для американцев.