"Це чіткий сигнал". ЄС виділив Україні один мільярд євро

Очільниця Кабміну Юлія Свириденко офіційно підтвердила, що Україна отримала ще один транш макрофінансової допомоги від Євросоюзу в обсязі 1 млрд євро у межах програми ERA Loans.
Головні тези:
- Європа дала зрозуміти, що буде рішуче зміцнювати оборону та стійкість України.
- В Єврокомісії пропонують по-новому фінансувати Україну.
Що відомо про рішення ЄС
За словами очільниці Кабінету міністрів України, цей транш профінансовано з прибутків від заморожених активів Центрального банку Росії.
На цьому тлі Свириденко висловила вдячність президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та єврокомісару Валдісу Домбровскісу за лідерство й непохитність.
Що важливо розуміти, ці гроші перераховано в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).
Її головна мета — надання Україні фінансових ресурсів коштом прибутків від заморожених активів Росії.
До слова, 10 вересня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про важливість екстрено розробити нове рішення щодо військового фінансування України на основі заморожених російських активів.
