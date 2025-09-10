"Це чіткий сигнал". ЄС виділив Україні один мільярд євро

Очільниця Кабміну Юлія Свириденко офіційно підтвердила, що Україна отримала ще один транш макрофінансової допомоги від Євросоюзу в обсязі 1 млрд євро у межах програми ERA Loans.

Що відомо про рішення ЄС

За словами очільниці Кабінету міністрів України, цей транш профінансовано з прибутків від заморожених активів Центрального банку Росії.

Це більше, ніж допомога — це чіткий сигнал: Європа рішуче зміцнює оборону та стійкість України перед масованими ракетними атаками та спробами дестабілізації. Юлія Свириденко Глава Кабміну України

На цьому тлі Свириденко висловила вдячність президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та єврокомісару Валдісу Домбровскісу за лідерство й непохитність.

Ці кошти означають врятовані життя, відбудовані міста та впевнене європейське майбутнє України, — наголосила вона.

Що важливо розуміти, ці гроші перераховано в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).

Її головна мета — надання Україні фінансових ресурсів коштом прибутків від заморожених активів Росії.

До слова, 10 вересня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про важливість екстрено розробити нове рішення щодо військового фінансування України на основі заморожених російських активів.