"Это четкий сигнал". ЕС выделил Украине один миллиард евро

Глава Кабмина Юлия Свириденко официально подтвердила, что Украина получила еще один транш макрофинансовой помощи от Евросоюза в объеме 1 млрд евро в рамках программы ERA Loans.

Что известно о решениях ЕС

По словам главы Кабинета министров Украины, этот транш профинансирован из доходов от замороженных активов Центрального банка России.

Это больше, чем помощь — это четкий сигнал: Европа решительно укрепляет оборону и устойчивость Украины перед массированными ракетными атаками и попытками дестабилизации. Юлия Свириденко Глава Кабмина Украины

На этом фоне Свириденко выразила благодарность президентке Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен и еврокомиссару Валдису Домбровскису за лидерство и непреклонность.

Эти средства означают спасенные жизни, отстроенные города и уверенное европейское будущее Украины, — подчеркнула она. Поделиться

Что важно понимать, эти деньги перечислены в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).

Ее главная цель — предоставление Украине финансовых ресурсов за счет прибылей от замороженных активов России.

К слову, 10 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила о важности экстренно разработать новое решение по военному финансированию Украины на основе замороженных российских активов.