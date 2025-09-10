"Это четкий сигнал". ЕС выделил Украине один миллиард евро

Глава Кабмина Юлия Свириденко официально подтвердила, что Украина получила еще один транш макрофинансовой помощи от Евросоюза в объеме 1 млрд евро в рамках программы ERA Loans.
Главные тезисы
- Европа дала понять, что будет решительно укреплять оборону и устойчивость Украины.
- В Еврокомиссии предлагают по-новому финансировать Украину.
Что известно о решениях ЕС
По словам главы Кабинета министров Украины, этот транш профинансирован из доходов от замороженных активов Центрального банка России.
На этом фоне Свириденко выразила благодарность президентке Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен и еврокомиссару Валдису Домбровскису за лидерство и непреклонность.
Что важно понимать, эти деньги перечислены в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).
Ее главная цель — предоставление Украине финансовых ресурсов за счет прибылей от замороженных активов России.
К слову, 10 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила о важности экстренно разработать новое решение по военному финансированию Украины на основе замороженных российских активов.
