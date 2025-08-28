"Це дискримінація". Зеленський жорстко відреагував на скандальне рішення Угорщини щодо Бровді

Президент України Володимир Зеленський обурено відреагував на обмеження, які Угорщина впровадила проти командувача Силами безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді - етнічного угорця.

Зеленський жорстко відреагував на санкції Угорщини щодо Бровді

Український лідер зазначив, що зараз, коли у Києві йде ліквідація наслідків одного з наймасштабніших російських терактів проти столиці, угорські чиновники знову намагаються "виставити чорне білим" та перекласти на Україну провину за війну.

При цьому, підкреслив Зеленський, Угорщина не спромоглася висловити засудження Росії через те, що Кремль відкинув пропозиції реальної дипломатії.

Будапешт навіть не висловив співчуття Україні через загибель 17 людей у Києві через атаку РФ. Натомість з канцелярії Орбана лунають нові звинувачення на адресу України.

Угорські посадовці дійшли до того, що намагаються дискримінувати представників угорської громади в Україні за їхню участь у захисті нашої держави та людей. Володимир Зеленський Президент України

Український лідер зазначив, що у випадку, якщо Угорщина дійсно насмілилася закрити в'їзд на свою територію та всю Шенгенську зону загалом одному з українських військових командирів, який до того ж є етнічним угорцем — це може викликати тільки обурення.

Доручив МЗС України зʼясувати всі факти та реагувати відповідно, — додав президент. Поширити

Командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді також не змовчав після скандального рішення Угорщини.

Засуньте в д*пу, пане "танцюрист на кістках", ваші санкції та обмеження на відвідування Угорщини, — відповів "Мадяр" міністру закордонних справ Угорщини Петеру Сійярто, який оголосив проти нього санкції. Роберт "Мадяр" Бровді Командувач СБС

Він також додав, що нібито обмеження на поїздки до країн Шенгенської зони — це дивний гумор Будапешта.

Військовий підкреслив, що заяви угорської влади про загрозу суверенітету Угорщини через удари по нафтопроводу "Дружба" — це популізм.

"Мадяр" звернув увагу, що за допомогою купівлі російської нафти влада Угорщини хоче захистити тільки "власні брудні кишені". Вона причетна до примноження "кривавих грошей", які потім "летять" по мирних містах України у вигляді ракет і дронів.