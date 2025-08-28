"Это дискриминация". Зеленский жестко отреагировал на скандальное решение Венгрии насчет Бровди

Президент Украины Владимир Зеленский возмущенно отреагировал на ограничения, которые Венгрия ввела против командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди - этнического венгра.

Зеленский жестко отреагировал на санкции Венгрии в отношении Бровди

Украинский лидер отметил, что сейчас, когда в Киеве идет ликвидация последствий одного из самых масштабных российских терактов против столицы, венгерские чиновники снова пытаются "выставить черное белым" и переложить на Украину вину за войну.

При этом, подчеркнул Зеленский, Венгрия не смогла высказать осуждение России из-за того, что Кремль отверг предложения реальной дипломатии.

Будапешт даже не выразил соболезнования Украине из-за гибели 17 человек в Киеве из-за атаки РФ. Из канцелярии Орбана раздаются новые обвинения в адрес Украины.

Венгерские чиновники пришли к тому, что пытаются дискриминировать представителей венгерской общины в Украине за их участие в защите нашего государства и людей. Владимир Зеленский Президент Украины

Украинский лидер отметил, что в случае, если Венгрия действительно осмелилась закрыть въезд на свою территорию и всю Шенгенскую зону в целом одному из украинских военных командиров, который к тому же этнический венгр — это может вызвать только возмущение.

Поручил МИД Украины выяснить все факты и реагировать соответственно, — добавил президент. Поделиться

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди также не смолчал после скандального решения Венгрии.

Задвиньте в д*пу, господин "танцор на костях", ваши санкции и ограничения на посещение Венгрии, — ответил "Мадяр" министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто, который объявил против него санкции. Роберт "Мадьяр" Бровди Командующий СБС

Он также добавил, что якобы ограничения на поездки в страны Шенгенской зоны это странный юмор Будапешта.

Военный подчеркнул, что заявления венгерских властей об угрозе суверенитета Венгрии из-за ударов по нефтепроводу "Дружба" — это популизм.

"Мадяр" обратил внимание, что с помощью покупки российской нефти власти Венгрии хотят защитить только "собственные грязные карманы". Она имеет отношение к приумножению "кровавых денег", которые потом "летят" по мирным городам Украины в виде ракет и дронов.