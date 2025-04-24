"Це дуже невчасно". Трамп відреагував на масований російський удар по Києву

Президент США Дональд Трамп розчарований тим, що Росія завдала ракетного удару по Києву. Він вимагає припинити війну.

Трамп зробив заяву на тлі обстрілу РФ Києва

Про це Трамп написав у Truth Social.

Я незадоволений російськими ударами по Києву. У них нема потреби, і вони дуже невчасно. Владімір, зупиніться! По 5 000 солдатів на тиждень гине. Укладімо мирний договір! Дональд Трамп Президент США

При цьому американський лідер не уточнив, до якого саме "Владіміра" він звертається — нелегітимного президента РФ Володимира Путіна чи президента України Володимира Зеленського.

Пост Трампа

Росія вдарила по Києву 24 квітня вночі. Станом на зараз відомо про 9 загиблих і 90 постраждалих.