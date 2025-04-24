"Це дуже невчасно". Трамп відреагував на масований російський удар по Києву

Президент США Дональд Трамп розчарований тим, що Росія завдала ракетного удару по Києву. Він вимагає припинити війну.
Головні тези:
- Дональд Трамп засуджує ракетні удари Росії по Києву як невчасні та непотрібні, закликаючи до припинення війни.
- Президент США вимагає мирного договору.
Трамп зробив заяву на тлі обстрілу РФ Києва
Про це Трамп написав у Truth Social.
При цьому американський лідер не уточнив, до якого саме "Владіміра" він звертається — нелегітимного президента РФ Володимира Путіна чи президента України Володимира Зеленського.
Росія вдарила по Києву 24 квітня вночі. Станом на зараз відомо про 9 загиблих і 90 постраждалих.
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