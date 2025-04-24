"Це дуже невчасно". Трамп відреагував на масований російський удар по Києву
Категорія
Світ
Дата публікації

"Це дуже невчасно". Трамп відреагував на масований російський удар по Києву

Donald Trump
Трамп
Read in English

Президент США Дональд Трамп розчарований тим, що Росія завдала ракетного удару по Києву. Він вимагає припинити війну.

Головні тези:

  • Дональд Трамп засуджує ракетні удари Росії по Києву як невчасні та непотрібні, закликаючи до припинення війни.
  • Президент США вимагає мирного договору.

Трамп зробив заяву на тлі обстрілу РФ Києва

Про це Трамп написав у Truth Social.

Я незадоволений російськими ударами по Києву. У них нема потреби, і вони дуже невчасно. Владімір, зупиніться! По 5 000 солдатів на тиждень гине. Укладімо мирний договір!

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

При цьому американський лідер не уточнив, до якого саме "Владіміра" він звертається — нелегітимного президента РФ Володимира Путіна чи президента України Володимира Зеленського.

Пост Трампа

Росія вдарила по Києву 24 квітня вночі. Станом на зараз відомо про 9 загиблих і 90 постраждалих.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Припинення вогню РФ проти України. Кремль заперечив заяву Трампа
Як у Кремлі відреагували на слова Трампа
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія масовано атакувала Київ — є загиблі, понад 70 поранених
Ігор Клименко
Київ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Київські підлітки чекають на диво біля руїн будинку — фото
Київ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?