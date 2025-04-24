"Это очень несвоевременно". Трамп отреагировал на массированный российский удар по Киеву

Президент США Дональд Трамп разочарован тем, что Россия нанесла ракетный удар по Киеву. Он требует прекратить войну.
Главные тезисы
- Дональд Трамп осудил российский ракетный удар по Киеву, называя его несвоевременным и ненужным.
- Президент США требует прекращения войны и заключения мирного соглашения.
Трамп сделал заявление на фоне обстрела РФ Киева
Об этом Трамп написал в Truth Social.
При этом американский лидер не уточнил, к какому именно "Владимиру" он обращается — нелегитимному президенту РФ Владимиру Путину или президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Россия ударила по Киеву ночью 24 апреля. По состоянию на данный момент известно о 9 погибших и 90 пострадавших.
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