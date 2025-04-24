"Это очень несвоевременно". Трамп отреагировал на массированный российский удар по Киеву
Категория
Мир
Дата публикации

"Это очень несвоевременно". Трамп отреагировал на массированный российский удар по Киеву

Donald Trump
Трамп
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Президент США Дональд Трамп разочарован тем, что Россия нанесла ракетный удар по Киеву. Он требует прекратить войну.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп осудил российский ракетный удар по Киеву, называя его несвоевременным и ненужным.
  • Президент США требует прекращения войны и заключения мирного соглашения.

Трамп сделал заявление на фоне обстрела РФ Киева

Об этом Трамп написал в Truth Social.

Я недоволен российскими ударами по Киеву. В них нет нужды, и они очень несвоевременно. Владимир, остановитесь! По 5000 солдат в неделю погибает. Заключим мирный договор!

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

При этом американский лидер не уточнил, к какому именно "Владимиру" он обращается — нелегитимному президенту РФ Владимиру Путину или президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Пост Трампа

Россия ударила по Киеву ночью 24 апреля. По состоянию на данный момент известно о 9 погибших и 90 пострадавших.

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