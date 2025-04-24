"Это очень несвоевременно". Трамп отреагировал на массированный российский удар по Киеву

Президент США Дональд Трамп разочарован тем, что Россия нанесла ракетный удар по Киеву. Он требует прекратить войну.

Трамп сделал заявление на фоне обстрела РФ Киева

Об этом Трамп написал в Truth Social.

Я недоволен российскими ударами по Киеву. В них нет нужды, и они очень несвоевременно. Владимир, остановитесь! По 5000 солдат в неделю погибает. Заключим мирный договор! Дональд Трамп Президент США

При этом американский лидер не уточнил, к какому именно "Владимиру" он обращается — нелегитимному президенту РФ Владимиру Путину или президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Пост Трампа

Россия ударила по Киеву ночью 24 апреля. По состоянию на данный момент известно о 9 погибших и 90 пострадавших.