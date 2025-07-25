"Це фейк". Зеленський відреагував на заяву речника Єврокомісії

Глава держави Володимир Зеленський запевняє, що не проводив перемовини з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн після ухвалення скандального закону, який обмежує незалежність НАБУ і САП. Що важливо розуміти, про цю розмову раніше заявляв речник Єврокомісії Гійом Мерсьє.

Зеленський стверджує, що фон дер Ляєн до нього не телефонувала

Як стверджує глава держави, у нього не було розмови з очільницею Єврокомісії після підписання скандального закону.

Я не спілкувався з Урсулою фон дер Ляєн в останні дні. Все, що про це писали, все, що вона мені нібито говорила — це фейк. Ми не мали розмови. Володимир Зеленський Президент України

Що важливо розуміти, 23 липня речник Єврокомісії Гійом Мерсьє офіційно заявив про велику стурбованість Брюсселя з приводу ухваленого закону.

Ба більше, він додав, що Урсула фон дер Ляєн контактувала з українським лідером Володимиром Зеленським, а також поділилася з ним своїм серйозним занепокоєння, хотіла почути пояснення після всього, що сталося.

24 липня Єврокомісія підтримала намір офіційного Києва врешті-решт владнати ситуацію з САП та НАБУ.