"Це фейк". Зеленський відреагував на заяву речника Єврокомісії

Глава держави Володимир Зеленський запевняє, що не проводив перемовини з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн після ухвалення скандального закону, який обмежує незалежність НАБУ і САП. Що важливо розуміти, про цю розмову раніше заявляв речник Єврокомісії Гійом Мерсьє.
Головні тези:
- Урсула фон дер Ляєн поки не підтвердила і не заперечила твердження Зеленського.
- Попри це, Єврокомісія задоволена рішення Києва владнати ситуацію з НАБУ та САП.
Зеленський стверджує, що фон дер Ляєн до нього не телефонувала
Як стверджує глава держави, у нього не було розмови з очільницею Єврокомісії після підписання скандального закону.
Що важливо розуміти, 23 липня речник Єврокомісії Гійом Мерсьє офіційно заявив про велику стурбованість Брюсселя з приводу ухваленого закону.
Ба більше, він додав, що Урсула фон дер Ляєн контактувала з українським лідером Володимиром Зеленським, а також поділилася з ним своїм серйозним занепокоєння, хотіла почути пояснення після всього, що сталося.
24 липня Єврокомісія підтримала намір офіційного Києва врешті-решт владнати ситуацію з САП та НАБУ.
Там також наголосили, що будуть тісно співпрацювати з владою України, щоб переконатися, що її зауваження належним чином враховані.
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