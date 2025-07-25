"Це фейк". Зеленський відреагував на заяву речника Єврокомісії
Категорія
Політика
Дата публікації

"Це фейк". Зеленський відреагував на заяву речника Єврокомісії

Зеленський
Джерело:  Інтерфакс-Україна

Глава держави Володимир Зеленський запевняє, що не проводив перемовини з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн після ухвалення скандального закону, який обмежує незалежність НАБУ і САП. Що важливо розуміти, про цю розмову раніше заявляв речник Єврокомісії Гійом Мерсьє.

Головні тези:

  • Урсула фон дер Ляєн поки не підтвердила і не заперечила твердження Зеленського. 
  • Попри це, Єврокомісія задоволена рішення Києва владнати ситуацію з НАБУ та САП.

Зеленський стверджує, що фон дер Ляєн до нього не телефонувала

Як стверджує глава держави, у нього не було розмови з очільницею Єврокомісії після підписання скандального закону.

Я не спілкувався з Урсулою фон дер Ляєн в останні дні. Все, що про це писали, все, що вона мені нібито говорила — це фейк. Ми не мали розмови.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Що важливо розуміти, 23 липня речник Єврокомісії Гійом Мерсьє офіційно заявив про велику стурбованість Брюсселя з приводу ухваленого закону.

Ба більше, він додав, що Урсула фон дер Ляєн контактувала з українським лідером Володимиром Зеленським, а також поділилася з ним своїм серйозним занепокоєння, хотіла почути пояснення після всього, що сталося.

24 липня Єврокомісія підтримала намір офіційного Києва врешті-решт владнати ситуацію з САП та НАБУ.

Там також наголосили, що будуть тісно співпрацювати з владою України, щоб переконатися, що її зауваження належним чином враховані.

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