"Это фейк". Зеленский отреагировал на заявление спикера Еврокомиссии

Глава государства Владимир Зеленский уверяет, что не проводил переговоры с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен после принятия скандального закона, ограничивающего независимость НАБУ и САП. Что важно понимать, об этом разговоре ранее заявлял спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье.
Главные тезисы
- Урсула фон дер Ляен пока не подтвердила и не опровергла утверждение Зеленского.
- Несмотря на это, Еврокомиссия удовлетворена решением Киева уладить ситуацию с НАБУ и САП.
Зеленский утверждает, что фон дер Ляен ему не звонила
Как утверждает глава государства, у него не было разговора с главой Еврокомиссии после подписания скандального закона.
Что важно понимать, 23 июля представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье официально заявил о большой обеспокоенности Брюсселя по поводу принятого закона.
Более того, он добавил, что Урсула фон дер Ляен контактировала с украинским лидером Владимиром Зеленским, а также поделилась с ним своим серьезным беспокойством, хотела услышать объяснение после всего произошедшего.
24 июля Еврокомиссия поддержала намерение официального Киева в конце концов уладить ситуацию с САП и НАБУ.
Там также подчеркнули, что будут тесно сотрудничать с властями Украины, чтобы убедиться, что ее замечания должным образом учтены.
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