"Это фейк". Зеленский отреагировал на заявление спикера Еврокомиссии

Глава государства Владимир Зеленский уверяет, что не проводил переговоры с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен после принятия скандального закона, ограничивающего независимость НАБУ и САП. Что важно понимать, об этом разговоре ранее заявлял спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье.

Зеленский утверждает, что фон дер Ляен ему не звонила

Как утверждает глава государства, у него не было разговора с главой Еврокомиссии после подписания скандального закона.

Я не общался с Урсулой фон дер Ляен в последние дни. Все, что об этом писали, все, что она мне говорила — это фейк. У нас не было разговора. Владимир Зеленский Президент Украины

Что важно понимать, 23 июля представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье официально заявил о большой обеспокоенности Брюсселя по поводу принятого закона.

Более того, он добавил, что Урсула фон дер Ляен контактировала с украинским лидером Владимиром Зеленским, а также поделилась с ним своим серьезным беспокойством, хотела услышать объяснение после всего произошедшего.

24 июля Еврокомиссия поддержала намерение официального Киева в конце концов уладить ситуацию с САП и НАБУ.