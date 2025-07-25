"Это фейк". Зеленский отреагировал на заявление спикера Еврокомиссии
Категория
Политика
Дата публикации

"Это фейк". Зеленский отреагировал на заявление спикера Еврокомиссии

Зеленский
Читати українською
Источник:  Интерфакс-Украина

Глава государства Владимир Зеленский уверяет, что не проводил переговоры с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен после принятия скандального закона, ограничивающего независимость НАБУ и САП. Что важно понимать, об этом разговоре ранее заявлял спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье.

Главные тезисы

  • Урсула фон дер Ляен пока не подтвердила и не опровергла утверждение Зеленского.
  • Несмотря на это, Еврокомиссия удовлетворена решением Киева уладить ситуацию с НАБУ и САП.

Зеленский утверждает, что фон дер Ляен ему не звонила

Как утверждает глава государства, у него не было разговора с главой Еврокомиссии после подписания скандального закона.

Я не общался с Урсулой фон дер Ляен в последние дни. Все, что об этом писали, все, что она мне говорила — это фейк. У нас не было разговора.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Что важно понимать, 23 июля представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье официально заявил о большой обеспокоенности Брюсселя по поводу принятого закона.

Более того, он добавил, что Урсула фон дер Ляен контактировала с украинским лидером Владимиром Зеленским, а также поделилась с ним своим серьезным беспокойством, хотела услышать объяснение после всего произошедшего.

24 июля Еврокомиссия поддержала намерение официального Киева в конце концов уладить ситуацию с САП и НАБУ.

Там также подчеркнули, что будут тесно сотрудничать с властями Украины, чтобы убедиться, что ее замечания должным образом учтены.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В ЕС жестко раскритиковали изменения в законодательстве Украины насчет НАБУ и САП
ЕС
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Клименко заявил об отсутствии нарушений на протестах против закона насчет НАБУ
Тернополь
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Новый законопроект насчет НАБУ и САП — Зеленский согласовал текст документа
Владимир Зеленский
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?