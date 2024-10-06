Це ганьба. Прем'єр Ізраїлю принизив Макрона і заявив про війну на семи фронтах
Категорія
Політика
Дата публікації

Це ганьба. Прем'єр Ізраїлю принизив Макрона і заявив про війну на семи фронтах

Беньямін Нетаньяху
Джерело:  CNN

Ізраїльський лідер Беньямін Нетаньяху публічно поскаржився на те, що його народу доводиться вести війну на семи фронтах, а такі західні політики, як президент Франції Еммануель Макрон, ще й, мовляв, заважають Тель-Авіву це робити. 

Головні тези:

  • Беньямін Нетаньяху обурений заявами та поведінкою Еммануеля Макрона.
  • Ізраїль зазнає нападів з боку різних ворогів, зокрема Хезболли, ХАМАСу, хуситів та Ірану.
  • Президент США Джо Байден вважає, що можливо уникнути великої війни на Близькому Сході.

Ситуація навколо Ізраїля загострюється

Як зазначає Беньямін Нетаньяху, наразі його країна намагається стримати навалу ворогів.

Насамперед йдеться про угруповання "Хезболла" на півночі, ХАМАС в Газі, хуситів в Ємені, "терористів" на Західному березі річки Йордан та шиїтських ополченців в Іраку та Сирії.

І ми боремося проти Ірану, який минулого тижня випустив понад 200 балістичних ракет безпосередньо по Ізраїлю і який стоїть за цією війною на семи фронтах проти Ізраїлю.

Беньямін Нетаньяху

Беньямін Нетаньяху

Прем'єр-міністр Ізраїлю

Політик також наголосив, що має намір реалізувати свою обіцянку змінити баланс сил на півночі між Ізраїлем та Ліваном.

Що важливо розуміти, з 8 жовтня 2023 року Ізраїль здійснив майже 9 тисяч атак на Ліван, а "Хезболла" завдала 1 500 ударів за той же період часу.

Також повідомляється, що Беньямін Нетаньяху назвав "ганьбою" французького лідера Еммануеля Макрона та інших західних політиків, які закликають до ембарго на постачання зброї для Ізраїля.

За словами прем'єр-міністра Ізраїлю, він та його країна не збираються здаватися.

Чи можлива велика війна на Близькому сході

З прогнозом з цього приводу нещодавно виступив очільник Білого дому Джо Байдена.

На переконання президента США, найгіршого сценарію можна уникнути, однак це не буде простим завданням.

Наскільки ви впевнені, що не буде дощу? Послухайте, я не вірю, що буде тотальна війна. Я думаю, що ми можемо її уникнути… Але ще багато чого треба зробити, багато чого треба зробити, — заявив Джо Байден.

Представники ЗМІ також запитали, чи готовий американський лідер відправити американські війська на допомогу Ізраїлю.

Ми вже допомогли Ізраїлю, ми збираємося захищати Ізраїль, — відповів він.

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