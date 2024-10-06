Це ганьба. Прем'єр Ізраїлю принизив Макрона і заявив про війну на семи фронтах

Ізраїльський лідер Беньямін Нетаньяху публічно поскаржився на те, що його народу доводиться вести війну на семи фронтах, а такі західні політики, як президент Франції Еммануель Макрон, ще й, мовляв, заважають Тель-Авіву це робити.

Ситуація навколо Ізраїля загострюється

Як зазначає Беньямін Нетаньяху, наразі його країна намагається стримати навалу ворогів.

Насамперед йдеться про угруповання "Хезболла" на півночі, ХАМАС в Газі, хуситів в Ємені, "терористів" на Західному березі річки Йордан та шиїтських ополченців в Іраку та Сирії.

І ми боремося проти Ірану, який минулого тижня випустив понад 200 балістичних ракет безпосередньо по Ізраїлю і який стоїть за цією війною на семи фронтах проти Ізраїлю. Беньямін Нетаньяху Прем'єр-міністр Ізраїлю

Політик також наголосив, що має намір реалізувати свою обіцянку змінити баланс сил на півночі між Ізраїлем та Ліваном.

Що важливо розуміти, з 8 жовтня 2023 року Ізраїль здійснив майже 9 тисяч атак на Ліван, а "Хезболла" завдала 1 500 ударів за той же період часу.

Також повідомляється, що Беньямін Нетаньяху назвав "ганьбою" французького лідера Еммануеля Макрона та інших західних політиків, які закликають до ембарго на постачання зброї для Ізраїля.

За словами прем'єр-міністра Ізраїлю, він та його країна не збираються здаватися.

RAW FOOTAGE: Watch as Iranian missiles rain over the Old City in Jerusalem, a holy site for Muslims, Christians and Jews.



This is the target of the Iranian regime: everyone. pic.twitter.com/rIqUZWN3zy — Israel Defense Forces (@IDF) October 1, 2024

Чи можлива велика війна на Близькому сході

З прогнозом з цього приводу нещодавно виступив очільник Білого дому Джо Байдена.

На переконання президента США, найгіршого сценарію можна уникнути, однак це не буде простим завданням.

Наскільки ви впевнені, що не буде дощу? Послухайте, я не вірю, що буде тотальна війна. Я думаю, що ми можемо її уникнути… Але ще багато чого треба зробити, багато чого треба зробити, — заявив Джо Байден. Поширити

Представники ЗМІ також запитали, чи готовий американський лідер відправити американські війська на допомогу Ізраїлю.