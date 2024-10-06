Это позор. Премьер Израиля унизил Макрона и заявил о войне на семи фронтах
Категория
Политика
Дата публикации

Это позор. Премьер Израиля унизил Макрона и заявил о войне на семи фронтах

Беньямин Нетаньяху
Read in English
Читати українською
Источник:  CNN

Израильский лидер Беньямин Нетаньяху публично пожаловался на то, что его народу приходится вести войну на семи фронтах, а такие западные политики, как президент Франции Эммануэль Макрон, мол, мешают Тель-Авиву это делать.

Главные тезисы

  • Беньямин Нетаньяху возмущен заявлениями и поведением Эммануэля Макрона.
  • Израиль подвергается нападениям со стороны разных врагов, в частности Хезболлы, ХАМАСа, хуситов и Ирана.
  • Президент США Джо Байден считает, что можно избежать большой войны на Ближнем Востоке.

Ситуация вокруг Израиля обостряется

Как отмечает Беньямин Нетаньяху, его страна пытается сдержать нашествие врагов.

В первую очередь речь идет о группировках "Хезболла" на севере, ХАМАС в Газе, хуситах в Йемене, "террористах" на Западном берегу реки Иордан и шиитских ополченцев в Ираке и Сирии.

И мы боремся против Ирана, выпустившего на прошлой неделе более 200 баллистических ракет непосредственно по Израилю и стоящего за этой войной на семи фронтах против Израиля.

Беньямин Нетаньяху

Беньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля

Политик также подчеркнул, что намерен реализовать свое обещание изменить баланс сил на севере между Израилем и Ливаном.

Что важно понимать, с 8 октября 2023 года Израиль совершил почти 9 тысяч атак на Ливан, а "Хезболла" нанесла 1500 ударов за тот же период времени.

Также сообщается, что Беньямин Нетаньяху назвал "позором" французского лидера Эммануэля Макрона и других западных политиков, призывающих к эмбарго на поставку оружия для Израиля.

По словам премьер-министра Израиля, он и его страна не собираются сдаваться.

Возможна ли большая война на Ближнем Востоке

С прогнозом по этому поводу недавно выступил глава Белого дома Джо Байден.

По убеждению президента США, худшего сценария можно избежать, однако это не будет простой задачей.

Насколько вы уверены, что не будет дождя? Слушайте, я не верю, что будет тотальная война. Я думаю, что мы можем ее избежать… Но еще многое нужно сделать, многое нужно сделать, — заявил Джо Байден.

Представители СМИ также спросили, готов ли американский лидер отправить американские войска на помощь Израилю.

Мы уже помогли Израилю, мы собираемся защищать Израиль, — ответил он.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Большая ошибка. Израиль анонсировал месть Ирану
Биньямин Нетаньяху
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
ЕС готовит мощную месть Ирану за поставку России баллистических ракет
ЕС
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп предложил Израилю атаковать ядерные объекты Ирана
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?