Это позор. Премьер Израиля унизил Макрона и заявил о войне на семи фронтах

Израильский лидер Беньямин Нетаньяху публично пожаловался на то, что его народу приходится вести войну на семи фронтах, а такие западные политики, как президент Франции Эммануэль Макрон, мол, мешают Тель-Авиву это делать.

Ситуация вокруг Израиля обостряется

Как отмечает Беньямин Нетаньяху, его страна пытается сдержать нашествие врагов.

В первую очередь речь идет о группировках "Хезболла" на севере, ХАМАС в Газе, хуситах в Йемене, "террористах" на Западном берегу реки Иордан и шиитских ополченцев в Ираке и Сирии.

И мы боремся против Ирана, выпустившего на прошлой неделе более 200 баллистических ракет непосредственно по Израилю и стоящего за этой войной на семи фронтах против Израиля. Беньямин Нетаньяху Премьер-министр Израиля

Политик также подчеркнул, что намерен реализовать свое обещание изменить баланс сил на севере между Израилем и Ливаном.

Что важно понимать, с 8 октября 2023 года Израиль совершил почти 9 тысяч атак на Ливан, а "Хезболла" нанесла 1500 ударов за тот же период времени.

Также сообщается, что Беньямин Нетаньяху назвал "позором" французского лидера Эммануэля Макрона и других западных политиков, призывающих к эмбарго на поставку оружия для Израиля.

По словам премьер-министра Израиля, он и его страна не собираются сдаваться.

RAW FOOTAGE: Watch as Iranian missiles rain over the Old City in Jerusalem, a holy site for Muslims, Christians and Jews.



This is the target of the Iranian regime: everyone. pic.twitter.com/rIqUZWN3zy — Israel Defense Forces (@IDF) October 1, 2024

Возможна ли большая война на Ближнем Востоке

С прогнозом по этому поводу недавно выступил глава Белого дома Джо Байден.

По убеждению президента США, худшего сценария можно избежать, однако это не будет простой задачей.

Насколько вы уверены, что не будет дождя? Слушайте, я не верю, что будет тотальная война. Я думаю, что мы можем ее избежать… Но еще многое нужно сделать, многое нужно сделать, — заявил Джо Байден. Поделиться

Представители СМИ также спросили, готов ли американский лидер отправить американские войска на помощь Израилю.