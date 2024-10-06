Это позор. Премьер Израиля унизил Макрона и заявил о войне на семи фронтах

Израильский лидер Беньямин Нетаньяху публично пожаловался на то, что его народу приходится вести войну на семи фронтах, а такие западные политики, как президент Франции Эммануэль Макрон, мол, мешают Тель-Авиву это делать.
Главные тезисы
- Беньямин Нетаньяху возмущен заявлениями и поведением Эммануэля Макрона.
- Израиль подвергается нападениям со стороны разных врагов, в частности Хезболлы, ХАМАСа, хуситов и Ирана.
- Президент США Джо Байден считает, что можно избежать большой войны на Ближнем Востоке.
Ситуация вокруг Израиля обостряется
Как отмечает Беньямин Нетаньяху, его страна пытается сдержать нашествие врагов.
В первую очередь речь идет о группировках "Хезболла" на севере, ХАМАС в Газе, хуситах в Йемене, "террористах" на Западном берегу реки Иордан и шиитских ополченцев в Ираке и Сирии.
Политик также подчеркнул, что намерен реализовать свое обещание изменить баланс сил на севере между Израилем и Ливаном.
Что важно понимать, с 8 октября 2023 года Израиль совершил почти 9 тысяч атак на Ливан, а "Хезболла" нанесла 1500 ударов за тот же период времени.
Также сообщается, что Беньямин Нетаньяху назвал "позором" французского лидера Эммануэля Макрона и других западных политиков, призывающих к эмбарго на поставку оружия для Израиля.
По словам премьер-министра Израиля, он и его страна не собираются сдаваться.
Возможна ли большая война на Ближнем Востоке
С прогнозом по этому поводу недавно выступил глава Белого дома Джо Байден.
По убеждению президента США, худшего сценария можно избежать, однако это не будет простой задачей.
Представители СМИ также спросили, готов ли американский лидер отправить американские войска на помощь Израилю.
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