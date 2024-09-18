Це ганебно. У Польщі спалахнув скандал через зміну політики щодо України
Категорія
Політика
Дата публікації

Це ганебно. У Польщі спалахнув скандал через зміну політики щодо України

Яцек Чапутович
Джерело:  Rzeczpospolita

Колишній глава МЗС Польщі Яцек Чапутович публічно поскаржився на те, що уряд Дональда Туска змінив політику щодо України на тлі її вразливого становища під час війни.

Головні тези:

  • Колишній глава МЗС Польщі жорстко розкритикував останні заяви Туска та його команди щодо України.
  • Варшава намагається вирішувати історичні суперечки з Україною, користуючись її вразливою позицією.
  • Україна очікує від Польщі поваги до українських поховань та вирішення спірних питань на дипломатичному рівні.

Що не так з новою політикою Польщі щодо України

Те, що наразі робить Дональд Туск та його команда, дипломат називає "політикою гієни".

Коли рік тому я описував зовнішню політику "ПіС" щодо України та теми Волині як "політику гієни", я не очікував, що за нового уряду вона здобуде статус державної політики. Те, що раніше було ганебним, стало нібито проявом політичного реалізму.

Яцек Чапутович

Яцек Чапутович

Ексглава МЗС Польщі

Дипломат звернув увагу на те, що в минулому подібні заяви найчастіше лунали на рівні заступника міністра закордонних справ.

Однак зараз сам Туск і віцепрем’єр Косіняк-Камиш дедалі частіше вдаються до подібної риторики.

До прикладу, нещодавно вони публічно заявили, що без вирішення історичних суперечок з Польщею Україна може мати проблеми на шляху до членства в ЄС.

Чапутович відреагував на нещодавню заяву Кулеби

Польський дипломат також вирішив заступитися за ексочільника МЗС України Дмитра Кулебу.

Він не заперечує той факт, що заява останнього спровокувала масштабну хвилю критики у Польщі та була невдалою.

Попри це, він нагадав, що українська влада насправді готова дати дозвіл на ексгумації, та що загалом Кулеба як міністр був відкритим до діалогу з Варшавою і намагався акцентувати на тому, що об’єднує обидві країни.

Україна очікує, що Польща буде застосовувати принцип взаємності та поважати могили українців. Хіба у таких очікуваннях є щось осудливе? Чи можна виправдовувати руйнування українських поховань злочинами вояків УПА на Волині?, — поцікавився Чапутович.

Дипломат звернув увагу на те, що ключова вимога Києва добре не є таємницею — відновити у повному обсязі зруйнований монумент українським воякам на горі Монастир, включно з переліком імен, про який під час реконструкції "забули".

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