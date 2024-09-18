Це ганебно. У Польщі спалахнув скандал через зміну політики щодо України

Колишній глава МЗС Польщі Яцек Чапутович публічно поскаржився на те, що уряд Дональда Туска змінив політику щодо України на тлі її вразливого становища під час війни.

Що не так з новою політикою Польщі щодо України

Те, що наразі робить Дональд Туск та його команда, дипломат називає "політикою гієни".

Коли рік тому я описував зовнішню політику "ПіС" щодо України та теми Волині як "політику гієни", я не очікував, що за нового уряду вона здобуде статус державної політики. Те, що раніше було ганебним, стало нібито проявом політичного реалізму. Яцек Чапутович Ексглава МЗС Польщі

Дипломат звернув увагу на те, що в минулому подібні заяви найчастіше лунали на рівні заступника міністра закордонних справ.

Однак зараз сам Туск і віцепрем’єр Косіняк-Камиш дедалі частіше вдаються до подібної риторики.

До прикладу, нещодавно вони публічно заявили, що без вирішення історичних суперечок з Польщею Україна може мати проблеми на шляху до членства в ЄС.

Чапутович відреагував на нещодавню заяву Кулеби

Польський дипломат також вирішив заступитися за ексочільника МЗС України Дмитра Кулебу.

Він не заперечує той факт, що заява останнього спровокувала масштабну хвилю критики у Польщі та була невдалою.

Попри це, він нагадав, що українська влада насправді готова дати дозвіл на ексгумації, та що загалом Кулеба як міністр був відкритим до діалогу з Варшавою і намагався акцентувати на тому, що об’єднує обидві країни.

Україна очікує, що Польща буде застосовувати принцип взаємності та поважати могили українців. Хіба у таких очікуваннях є щось осудливе? Чи можна виправдовувати руйнування українських поховань злочинами вояків УПА на Волині?, — поцікавився Чапутович. Поширити

Дипломат звернув увагу на те, що ключова вимога Києва добре не є таємницею — відновити у повному обсязі зруйнований монумент українським воякам на горі Монастир, включно з переліком імен, про який під час реконструкції "забули".