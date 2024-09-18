Це ганебно. У Польщі спалахнув скандал через зміну політики щодо України

Колишній глава МЗС Польщі Яцек Чапутович публічно поскаржився на те, що уряд Дональда Туска змінив політику щодо України на тлі її вразливого становища під час війни.
Головні тези:
- Колишній глава МЗС Польщі жорстко розкритикував останні заяви Туска та його команди щодо України.
- Варшава намагається вирішувати історичні суперечки з Україною, користуючись її вразливою позицією.
- Україна очікує від Польщі поваги до українських поховань та вирішення спірних питань на дипломатичному рівні.
Що не так з новою політикою Польщі щодо України
Те, що наразі робить Дональд Туск та його команда, дипломат називає "політикою гієни".
Дипломат звернув увагу на те, що в минулому подібні заяви найчастіше лунали на рівні заступника міністра закордонних справ.
Однак зараз сам Туск і віцепрем’єр Косіняк-Камиш дедалі частіше вдаються до подібної риторики.
До прикладу, нещодавно вони публічно заявили, що без вирішення історичних суперечок з Польщею Україна може мати проблеми на шляху до членства в ЄС.
Чапутович відреагував на нещодавню заяву Кулеби
Польський дипломат також вирішив заступитися за ексочільника МЗС України Дмитра Кулебу.
Він не заперечує той факт, що заява останнього спровокувала масштабну хвилю критики у Польщі та була невдалою.
Попри це, він нагадав, що українська влада насправді готова дати дозвіл на ексгумації, та що загалом Кулеба як міністр був відкритим до діалогу з Варшавою і намагався акцентувати на тому, що об’єднує обидві країни.
Дипломат звернув увагу на те, що ключова вимога Києва добре не є таємницею — відновити у повному обсязі зруйнований монумент українським воякам на горі Монастир, включно з переліком імен, про який під час реконструкції "забули".
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