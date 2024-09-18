Это позорно. В Польше вспыхнул скандал из-за изменения политики относительно Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Это позорно. В Польше вспыхнул скандал из-за изменения политики относительно Украины

Чапутович
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Источник:  Rzeczpospolita

Бывший глава МИД Польши Яцек Чапутович публично пожаловался на то, что правительство Дональда Туска изменило политику касательно Украины на фоне ее уязвимого положения во время войны.

Главные тезисы

  • Бывший глава МИД Польши жестко раскритиковал последние заявления Туска и его команды касательно Украины.
  • Варшава пытается решать исторические споры с Украиной, пользуясь ее уязвимой позицией.
  • Украина ожидает от Польши уважения к украинским захоронениям и решения спорных вопросов на дипломатическом уровне.

Что не так с новой политикой Польши относительно Украины

То, что делает Дональд Туск и его команда, дипломат называет "политикой гиены".

Когда год назад я описывал внешнюю политику "ПиС" по Украине и теме Волыни как "политику гиены", я не ожидал, что при новом правительстве она получит статус государственной политики. То, что раньше было позорным, стало якобы проявлением политического реализма.

Яцек Чапутович

Яцек Чапутович

Экс-глава МИД Польши

Дипломат обратил внимание на то, что в прошлом подобные заявления чаще всего звучали на уровне замминистра иностранных дел.

Однако сейчас сам Туск и вице-премьер Косиняк-Камыш все чаще прибегают к подобной риторике.

К примеру, недавно они публично заявили, что без решения исторических споров с Польшей Украина может иметь проблемы на пути к членству в ЕС.

Чапутович отреагировал на недавнее заявление Кулебы

Польский дипломат также решил вступиться за экс-главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.

Он не отрицает тот факт, что заявление последнего спровоцировало масштабную волну критики в Польше и было неудачным.

Несмотря на это, он напомнил, что украинские власти действительно готовы дать разрешение на эксгумации, и что вообще Кулеба как министр был открыт к диалогу с Варшавой и пытался акцентировать внимание на том, что объединяет обе страны.

Украина ожидает, что Польша будет использовать принцип взаимности и уважать могилы украинцев. Разве в таких ожиданиях есть что-нибудь осуждающее? Можно ли оправдывать разрушение украинских захоронений преступлениями воинов УПА на Волыни? — поинтересовался Чапутович.

Дипломат обратил внимание на то, что ключевое требование Киева не являются секретом — восстановить в полном объеме разрушенный монумент украинским воинам на горе Монастырь, включая перечень имен, о котором во время реконструкции "забыли".

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