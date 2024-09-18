Это позорно. В Польше вспыхнул скандал из-за изменения политики относительно Украины

Бывший глава МИД Польши Яцек Чапутович публично пожаловался на то, что правительство Дональда Туска изменило политику касательно Украины на фоне ее уязвимого положения во время войны.

Что не так с новой политикой Польши относительно Украины

То, что делает Дональд Туск и его команда, дипломат называет "политикой гиены".

Когда год назад я описывал внешнюю политику "ПиС" по Украине и теме Волыни как "политику гиены", я не ожидал, что при новом правительстве она получит статус государственной политики. То, что раньше было позорным, стало якобы проявлением политического реализма. Яцек Чапутович Экс-глава МИД Польши

Дипломат обратил внимание на то, что в прошлом подобные заявления чаще всего звучали на уровне замминистра иностранных дел.

Однако сейчас сам Туск и вице-премьер Косиняк-Камыш все чаще прибегают к подобной риторике.

К примеру, недавно они публично заявили, что без решения исторических споров с Польшей Украина может иметь проблемы на пути к членству в ЕС.

Чапутович отреагировал на недавнее заявление Кулебы

Польский дипломат также решил вступиться за экс-главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.

Он не отрицает тот факт, что заявление последнего спровоцировало масштабную волну критики в Польше и было неудачным.

Несмотря на это, он напомнил, что украинские власти действительно готовы дать разрешение на эксгумации, и что вообще Кулеба как министр был открыт к диалогу с Варшавой и пытался акцентировать внимание на том, что объединяет обе страны.

Украина ожидает, что Польша будет использовать принцип взаимности и уважать могилы украинцев. Разве в таких ожиданиях есть что-нибудь осуждающее? Можно ли оправдывать разрушение украинских захоронений преступлениями воинов УПА на Волыни? — поинтересовался Чапутович. Поделиться

Дипломат обратил внимание на то, что ключевое требование Киева не являются секретом — восстановить в полном объеме разрушенный монумент украинским воинам на горе Монастырь, включая перечень имен, о котором во время реконструкции "забыли".