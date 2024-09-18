Это позорно. В Польше вспыхнул скандал из-за изменения политики относительно Украины

Бывший глава МИД Польши Яцек Чапутович публично пожаловался на то, что правительство Дональда Туска изменило политику касательно Украины на фоне ее уязвимого положения во время войны.
Главные тезисы
- Бывший глава МИД Польши жестко раскритиковал последние заявления Туска и его команды касательно Украины.
- Варшава пытается решать исторические споры с Украиной, пользуясь ее уязвимой позицией.
- Украина ожидает от Польши уважения к украинским захоронениям и решения спорных вопросов на дипломатическом уровне.
Что не так с новой политикой Польши относительно Украины
То, что делает Дональд Туск и его команда, дипломат называет "политикой гиены".
Дипломат обратил внимание на то, что в прошлом подобные заявления чаще всего звучали на уровне замминистра иностранных дел.
Однако сейчас сам Туск и вице-премьер Косиняк-Камыш все чаще прибегают к подобной риторике.
К примеру, недавно они публично заявили, что без решения исторических споров с Польшей Украина может иметь проблемы на пути к членству в ЕС.
Чапутович отреагировал на недавнее заявление Кулебы
Польский дипломат также решил вступиться за экс-главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.
Он не отрицает тот факт, что заявление последнего спровоцировало масштабную волну критики в Польше и было неудачным.
Несмотря на это, он напомнил, что украинские власти действительно готовы дать разрешение на эксгумации, и что вообще Кулеба как министр был открыт к диалогу с Варшавой и пытался акцентировать внимание на том, что объединяет обе страны.
Дипломат обратил внимание на то, что ключевое требование Киева не являются секретом — восстановить в полном объеме разрушенный монумент украинским воинам на горе Монастырь, включая перечень имен, о котором во время реконструкции "забыли".
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