Це історичний момент. Глава Євроради звернувся до усіх українців

За словами глави Європейської ради Шарля Мішеля, він вважає історичним моментом старт переговорів про вступ в ЄС України та Молдови.

Україна та Молдова наближаються до членства в ЄС, але є “але”

Шарль Мішель звертає увагу на те, що ці дві країни розпочинають справжню трансформацію для повноправного членства у блоці.

Це гордий момент для обох народів і стратегічний крок для ЄС… Початок переговорів про вступ шляхом проведення перших міжурядових конференцій є ключовою віхою. Це також доказ величезного прогресу, якого досягли обидві країни на шляху до європейської інтеграції, попри величезні виклики, з якими вони зіткнулися і продовжують стикатися. Шарль Мішель Президент Європейської ради

Він також наголосив, що старання українського народу викликають ще більше захоплення на тлі загарбницької війни, яка розпочала Росія.

За словами Мішеля, обидві країни продемонстрували вражаючу відданість реформам і наближенню до європейських цінностей.

Насамперед йдеться про трансформаційні кроки, зроблені в таких сферах, як верховенство права, управління та судової системи.

Попри це, Шарль Мішел вкотре повторив, що це лише початок довгого процесу.

Хоча сьогодні ми святкуємо значний крок вперед, ми також повинні визнати, що шлях попереду вимагатиме постійних зусиль, відданості та подальших суттєвих реформ, — пояснив політик. Поширити

Як Зеленський відреагував на старт переговорів про членство України в ЄС

Як заявив 25 червня глава держави, це історичний день, коли Україна переходить до фактичних, реальних переговорів із Європейським Союзом щодо членства.

Володимир Зеленський згадав також про те, як 28 лютого 2022 року, за кілька днів після початку повномасштабного вторгнення, було підписано заявку на вступ.

Майже два роки тому, у червні 2022-го, ми здобули кандидатство, а в грудні минулого року отримали політичне рішення щодо переговорів. Але саме від сьогоднішнього дня відраховуватиметься старт нашого членства у Євросоюзі: перша Міжурядова конференція України та ЄС — уже сьогодні. Володимир Зеленський Президент України

Сьогодні історичний день, коли ми переходимо до фактичних, реальних переговорів із Європейським Союзом щодо членства України. 28 лютого 2022 року, за кілька днів після початку повномасштабного вторгнення, ми підписали заявку на вступ.



Майже два роки тому, у червні 2022-го, ми… pic.twitter.com/ZsFIft9G6G — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 25, 2024