Це історичний момент. Глава Євроради звернувся до усіх українців
Категорія
Політика
Дата публікації

Це історичний момент. Глава Євроради звернувся до усіх українців

Зеленський та Мішель
Джерело:  online.ua

За словами глави Європейської ради Шарля Мішеля, він вважає історичним моментом старт переговорів про вступ в ЄС України та Молдови.

Головні тези:

  • Шарль Мішель підкреслив важливість трансформації для повноправного членства в ЄС.
  • Україна та Молдова роблять вражаючі кроки у реформуванні та наближенні до європейських стандартів.
  • Володимир Зеленський назвав день початку переговорів історичним для України.

Україна та Молдова наближаються до членства в ЄС, але є “але”

Шарль Мішель звертає увагу на те, що ці дві країни розпочинають справжню трансформацію для повноправного членства у блоці.

Це гордий момент для обох народів і стратегічний крок для ЄС… Початок переговорів про вступ шляхом проведення перших міжурядових конференцій є ключовою віхою. Це також доказ величезного прогресу, якого досягли обидві країни на шляху до європейської інтеграції, попри величезні виклики, з якими вони зіткнулися і продовжують стикатися.

Шарль Мішель

Шарль Мішель

Президент Європейської ради

Він також наголосив, що старання українського народу викликають ще більше захоплення на тлі загарбницької війни, яка розпочала Росія.

За словами Мішеля, обидві країни продемонстрували вражаючу відданість реформам і наближенню до європейських цінностей.

Насамперед йдеться про трансформаційні кроки, зроблені в таких сферах, як верховенство права, управління та судової системи.

Попри це, Шарль Мішел вкотре повторив, що це лише початок довгого процесу.

Хоча сьогодні ми святкуємо значний крок вперед, ми також повинні визнати, що шлях попереду вимагатиме постійних зусиль, відданості та подальших суттєвих реформ, — пояснив політик.

Як Зеленський відреагував на старт переговорів про членство України в ЄС

Як заявив 25 червня глава держави, це історичний день, коли Україна переходить до фактичних, реальних переговорів із Європейським Союзом щодо членства.

Володимир Зеленський згадав також про те, як 28 лютого 2022 року, за кілька днів після початку повномасштабного вторгнення, було підписано заявку на вступ.

Майже два роки тому, у червні 2022-го, ми здобули кандидатство, а в грудні минулого року отримали політичне рішення щодо переговорів. Але саме від сьогоднішнього дня відраховуватиметься старт нашого членства у Євросоюзі: перша Міжурядова конференція України та ЄС — уже сьогодні.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Український лідер висловив щиру вдячність кожному й кожній, "хто захищає Україну, нашу державу, наш народ, а також команді, яка робить усе, щоб Україна стала частиною Європейського Союзу".

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