Это исторический момент. Глава Евросовета обратился ко всем украинцам

По словам главы Европейского совета Шарля Мишеля, он считает историческим моментом старт переговоров о вступлении в ЕС Украины и Молдовы.
Главные тезисы
- Шарль Мишель подчеркнул важность трансформации для полноправного членства в ЕС.
- Украина и Молдова предпринимают впечатляющие шаги в реформировании и приближении к европейским стандартам.
- Владимир Зеленский назвал день начала переговоров историческим для Украины.
Украина и Молдова приближаются к членству в ЕС, но есть одно "но"
Шарль Мишель обращает внимание на то, что эти две страны начинают настоящую трансформацию для полноправного членства в блоке.
Он также подчеркнул, что старания украинского народа вызывают еще большее восхищение на фоне захватнической войны, которую начала Россия.
По словам Мишеля, обе страны продемонстрировали поразительную приверженность реформам и приближению к европейским ценностям.
В первую очередь речь идет о трансформационных шагах, предпринятых в таких сферах, как верховенство права, управления и судебной системы.
Несмотря на это, Шарль Мишел еще раз повторил, что это только начало долгого процесса.
Как Зеленский отреагировал на старт переговоров о членстве Украины в ЕС
Как заявил 25 июня глава государства, это исторический день, когда Украина переходит к фактическим реальным переговорам с Европейским Союзом относительно членства.
Владимир Зеленский упомянул также о том, как 28 февраля 2022 года, через несколько дней после начала полномасштабного вторжения РФ, была подписана заявка на вступление.
Украинский лидер выразил искреннюю благодарность каждому и каждой, "кто защищает Украину, наше государство, наш народ, а также команде, которая делает все, чтобы Украина стала частью Европейского Союза".
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-