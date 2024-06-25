Это исторический момент. Глава Евросовета обратился ко всем украинцам
Категория
Политика
Дата публикации

Это исторический момент. Глава Евросовета обратился ко всем украинцам

Мишель и Зеленский
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Источник:  online.ua

По словам главы Европейского совета Шарля Мишеля, он считает историческим моментом старт переговоров о вступлении в ЕС Украины и Молдовы.

Главные тезисы

  • Шарль Мишель подчеркнул важность трансформации для полноправного членства в ЕС.
  • Украина и Молдова предпринимают впечатляющие шаги в реформировании и приближении к европейским стандартам.
  • Владимир Зеленский назвал день начала переговоров историческим для Украины.

Украина и Молдова приближаются к членству в ЕС, но есть одно "но"

Шарль Мишель обращает внимание на то, что эти две страны начинают настоящую трансформацию для полноправного членства в блоке.

Это гордый момент для обоих народов и стратегический шаг для ЕС… Начало переговоров о вступлении путем проведения первых межправительственных конференций является ключевой вехой. Это также доказательство огромного прогресса, который достигли обе страны на пути к европейской интеграции, несмотря на огромные вызовы, с которыми они столкнулись и продолжают сталкиваться.

Шарль Мишель

Шарль Мишель

Президент Европейского совета

Он также подчеркнул, что старания украинского народа вызывают еще большее восхищение на фоне захватнической войны, которую начала Россия.

По словам Мишеля, обе страны продемонстрировали поразительную приверженность реформам и приближению к европейским ценностям.

В первую очередь речь идет о трансформационных шагах, предпринятых в таких сферах, как верховенство права, управления и судебной системы.

Несмотря на это, Шарль Мишел еще раз повторил, что это только начало долгого процесса.

Хотя сегодня мы празднуем значительный шаг вперед, мы также должны признать, что путь впереди требует постоянных усилий, преданности и дальнейших существенных реформ, — отметил политик.

Как Зеленский отреагировал на старт переговоров о членстве Украины в ЕС

Как заявил 25 июня глава государства, это исторический день, когда Украина переходит к фактическим реальным переговорам с Европейским Союзом относительно членства.

Владимир Зеленский упомянул также о том, как 28 февраля 2022 года, через несколько дней после начала полномасштабного вторжения РФ, была подписана заявка на вступление.

Почти два года назад, в июне 2022 года, мы получили кандидатство, а в декабре прошлого года получили политическое решение по переговорам. Но именно с сегодняшнего дня будет отсчитываться старт нашего членства в Евросоюзе: первая Межправительственная конференция Украины и ЕС уже сегодня.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Украинский лидер выразил искреннюю благодарность каждому и каждой, "кто защищает Украину, наше государство, наш народ, а также команде, которая делает все, чтобы Украина стала частью Европейского Союза".

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