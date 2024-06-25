Это исторический момент. Глава Евросовета обратился ко всем украинцам

По словам главы Европейского совета Шарля Мишеля, он считает историческим моментом старт переговоров о вступлении в ЕС Украины и Молдовы.

Украина и Молдова приближаются к членству в ЕС, но есть одно "но"

Шарль Мишель обращает внимание на то, что эти две страны начинают настоящую трансформацию для полноправного членства в блоке.

Это гордый момент для обоих народов и стратегический шаг для ЕС… Начало переговоров о вступлении путем проведения первых межправительственных конференций является ключевой вехой. Это также доказательство огромного прогресса, который достигли обе страны на пути к европейской интеграции, несмотря на огромные вызовы, с которыми они столкнулись и продолжают сталкиваться. Шарль Мишель Президент Европейского совета

Он также подчеркнул, что старания украинского народа вызывают еще большее восхищение на фоне захватнической войны, которую начала Россия.

По словам Мишеля, обе страны продемонстрировали поразительную приверженность реформам и приближению к европейским ценностям.

В первую очередь речь идет о трансформационных шагах, предпринятых в таких сферах, как верховенство права, управления и судебной системы.

Несмотря на это, Шарль Мишел еще раз повторил, что это только начало долгого процесса.

Хотя сегодня мы празднуем значительный шаг вперед, мы также должны признать, что путь впереди требует постоянных усилий, преданности и дальнейших существенных реформ, — отметил политик. Поделиться

Как Зеленский отреагировал на старт переговоров о членстве Украины в ЕС

Как заявил 25 июня глава государства, это исторический день, когда Украина переходит к фактическим реальным переговорам с Европейским Союзом относительно членства.

Владимир Зеленский упомянул также о том, как 28 февраля 2022 года, через несколько дней после начала полномасштабного вторжения РФ, была подписана заявка на вступление.

Почти два года назад, в июне 2022 года, мы получили кандидатство, а в декабре прошлого года получили политическое решение по переговорам. Но именно с сегодняшнего дня будет отсчитываться старт нашего членства в Евросоюзе: первая Межправительственная конференция Украины и ЕС уже сегодня. Владимир Зеленский Президент Украины

Сьогодні історичний день, коли ми переходимо до фактичних, реальних переговорів із Європейським Союзом щодо членства України. 28 лютого 2022 року, за кілька днів після початку повномасштабного вторгнення, ми підписали заявку на вступ.



Майже два роки тому, у червні 2022-го, ми… pic.twitter.com/ZsFIft9G6G — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 25, 2024