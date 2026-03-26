"Це історія успіху". Генерал Каволі оцінив ефективність застосування Patriot ЗСУ

Генерал Каволі високо оцінив ефективність застосування Patriot ЗСУ

Про це заявив командувач EUCOM генерал Крістофер Каволі з посиланням на Twitter журналіста The Insider Колбі Бадхвара.

Це історія успіху. Чесно кажучи, спочатку я трохи сумнівався (що ЗСУ швидко опанують ППО Patriot — ред.), адже це дуже складні системи. Ми дуже довго тренуємо наших хлопців, щоб вони могли керувати такими системами, — заявив Каволі, виступаючи перед сенаторами США. Поширити

За його словами, українці навчили своїх військових дуже швидко користуватись складними комплексами, і "вхопилися за це як риба за воду".

Here's then EUCOM Commander General Cavoli testifying that he initially doubted the Ukrainians ability to use PATRIOT, but they have become so proficient with it that the US Army is now learning from them.



— Colby Badhwar (@ColbyBadhwar) March 25, 2026