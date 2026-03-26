Категорія
Світ
Дата публікації

"Це історія успіху". Генерал Каволі оцінив ефективність застосування Patriot ЗСУ

Patriot
Read in English
Джерело:  online.ua

Американські військові навчаються у українських колег ефективному застосуванню протиповітряних комплексів Patriot.

Головні тези:

  • Генерал Каволі високо оцінив ефективність застосування Patriot ЗСУ українськими військовими.
  • Навчання українських військових ефективному застосуванню протиповітряних комплексів Patriot є історією успіху співпраці з американськими колегами.

Про це заявив командувач EUCOM генерал Крістофер Каволі з посиланням на Twitter журналіста The Insider Колбі Бадхвара.

Це історія успіху. Чесно кажучи, спочатку я трохи сумнівався (що ЗСУ швидко опанують ППО Patriot — ред.), адже це дуже складні системи. Ми дуже довго тренуємо наших хлопців, щоб вони могли керувати такими системами, — заявив Каволі, виступаючи перед сенаторами США.

За його словами, українці навчили своїх військових дуже швидко користуватись складними комплексами, і "вхопилися за це як риба за воду".

І насправді, останнім часом, це ми вже навчаємось у українців, — додав командувач EUCOM.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?