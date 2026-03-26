"Це історія успіху". Генерал Каволі оцінив ефективність застосування Patriot ЗСУ

Американські військові навчаються у українських колег ефективному застосуванню протиповітряних комплексів Patriot.
Головні тези:
- Генерал Каволі високо оцінив ефективність застосування Patriot ЗСУ українськими військовими.
- Навчання українських військових ефективному застосуванню протиповітряних комплексів Patriot є історією успіху співпраці з американськими колегами.
Генерал Каволі високо оцінив ефективність застосування Patriot ЗСУ
Про це заявив командувач EUCOM генерал Крістофер Каволі з посиланням на Twitter журналіста The Insider Колбі Бадхвара.
За його словами, українці навчили своїх військових дуже швидко користуватись складними комплексами, і "вхопилися за це як риба за воду".
Here's then EUCOM Commander General Cavoli testifying that he initially doubted the Ukrainians ability to use PATRIOT, but they have become so proficient with it that the US Army is now learning from them.— Colby Badhwar (@ColbyBadhwar) March 25, 2026
І насправді, останнім часом, це ми вже навчаємось у українців, — додав командувач EUCOM.
