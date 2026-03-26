"Это история успеха". Генерал Каволи оценил эффективность применения Patriot ВСУ

Американские военные учатся у украинских коллег эффективному применению противовоздушных комплексов Patriot.
Главные тезисы
- Украинские военные успешно освоили применение противовоздушных комплексов Patriot благодаря обучению у американских коллег.
- Генерал Каволи признал быстрое и качественное освоение украинцами сложных систем вооружений.
Генерал Каволи высоко оценил эффективность применения Patriot ВСУ
Об этом заявил командующий EUCOM генерал Кристофер Каволи со ссылкой на Twitter журналиста The Insider Колби Бадхвара.
По его словам, украинцы научили своих военных очень быстро пользоваться сложными комплексами и "ухватились за это как рыба за воду".
Here's then EUCOM Commander General Cavoli testifying that he initially doubted the Ukrainians ability to use PATRIOT, but they have become so proficient with it that the US Army is now learning from them.— Colby Badhwar (@ColbyBadhwar) March 25, 2026
И действительно, в последнее время, это мы уже учимся у украинцев, — добавил командующий EUCOM.
Больше по теме
