"Это история успеха". Генерал Каволи оценил эффективность применения Patriot ВСУ

Генерал Каволи высоко оценил эффективность применения Patriot ВСУ

Об этом заявил командующий EUCOM генерал Кристофер Каволи со ссылкой на Twitter журналиста The Insider Колби Бадхвара.

Это история успеха. Честно говоря, сначала я немного сомневался (что ВСУ быстро овладеют ПВО Patriot — ред.), ведь это очень сложные системы. Мы очень долго тренируем наших ребят, чтобы они могли управлять такими системами, — заявил Каволи, выступая перед сенаторами США.

По его словам, украинцы научили своих военных очень быстро пользоваться сложными комплексами и "ухватились за это как рыба за воду".

Here's then EUCOM Commander General Cavoli testifying that he initially doubted the Ukrainians ability to use PATRIOT, but they have become so proficient with it that the US Army is now learning from them.



5/25 pic.twitter.com/oPY6uSORKk — Colby Badhwar (@ColbyBadhwar) March 25, 2026