"Это история успеха". Генерал Каволи оценил эффективность применения Patriot ВСУ
Американские военные учатся у украинских коллег эффективному применению противовоздушных комплексов Patriot.

Главные тезисы

  • Украинские военные успешно освоили применение противовоздушных комплексов Patriot благодаря обучению у американских коллег.
  • Генерал Каволи признал быстрое и качественное освоение украинцами сложных систем вооружений.

Генерал Каволи высоко оценил эффективность применения Patriot ВСУ

Об этом заявил командующий EUCOM генерал Кристофер Каволи со ссылкой на Twitter журналиста The Insider Колби Бадхвара.

Это история успеха. Честно говоря, сначала я немного сомневался (что ВСУ быстро овладеют ПВО Patriot — ред.), ведь это очень сложные системы. Мы очень долго тренируем наших ребят, чтобы они могли управлять такими системами, — заявил Каволи, выступая перед сенаторами США.

По его словам, украинцы научили своих военных очень быстро пользоваться сложными комплексами и "ухватились за это как рыба за воду".

И действительно, в последнее время, это мы уже учимся у украинцев, — добавил командующий EUCOM.

