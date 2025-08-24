"Це карусель". Аналітики оцінили дипломатію Трампа щодо України

Хоча Трамп відійшов від деяких позицій Путіна, відчутного прогресу у припиненні війни в Україні досягнуто мало.
Головні тези:
- Дональд Трамп виявив деякий прогрес у віддаленні від позицій Путіна, але питання припинення війни в Україні залишається відкритим.
- Кремль продовжує тиснути на Україну, вимагаючи неприйнятних умов, які заохочують агресорів у світі.
- Експерти критикують підхід Трампа до дипломатії, вказуючи на його неправильне розуміння ситуації та ігнорування традиційних процесів.
Політична карусель Трампа щодо України
Минулого тижня президент України Володимир Зеленський разом із сімома європейськими лідерами зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Західні союзники намагалися відвернути увагу Трампа від поступок Москві, на які він, здавалося, був готовий після саміту з Володимиром Путіним на Алясці.
За даними американських медіа, під час зустрічі у Вашингтоні європейські політики намагалися задовольнити "апетит Трампа до лестощів".
Зеленський, який прагнув уникнути нового скандалу, під час свого виступу висловив подяку понад десять разів за п’ять хвилин.
Попри дипломатичні зусилля, досягти мети Трампа — "припинити вбивства та зупинити війну в Україні" — не вдалося.
Американський лідер після розмови з Путіним написав у соцмережах.
Однак Кремль продовжує вимагати від Києва поступок, включно з відмовою від значної частини Донбасу.
Колишній радник з нацбезпеки Джон Болтон розкритикував підхід Трампа, заявивши, що він "постійно неправильно розумієте, про що говорить інша сторона".
Експерти наголошують, що Трамп намагається шукати швидких політичних перемог, ігноруючи традиційні дипломатичні процеси.
