"Це карусель". Аналітики оцінили дипломатію Трампа щодо України
Категорія
Політика
Дата публікації

"Це карусель". Аналітики оцінили дипломатію Трампа щодо України

Трамп
Джерело:  The Washington Post

Хоча Трамп відійшов від деяких позицій Путіна, відчутного прогресу у припиненні війни в Україні досягнуто мало.

Головні тези:

  • Дональд Трамп виявив деякий прогрес у віддаленні від позицій Путіна, але питання припинення війни в Україні залишається відкритим.
  • Кремль продовжує тиснути на Україну, вимагаючи неприйнятних умов, які заохочують агресорів у світі.
  • Експерти критикують підхід Трампа до дипломатії, вказуючи на його неправильне розуміння ситуації та ігнорування традиційних процесів.

Політична карусель Трампа щодо України

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський разом із сімома європейськими лідерами зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Західні союзники намагалися відвернути увагу Трампа від поступок Москві, на які він, здавалося, був готовий після саміту з Володимиром Путіним на Алясці.

За даними американських медіа, під час зустрічі у Вашингтоні європейські політики намагалися задовольнити "апетит Трампа до лестощів".

Зеленський, який прагнув уникнути нового скандалу, під час свого виступу висловив подяку понад десять разів за п’ять хвилин.

Попри дипломатичні зусилля, досягти мети Трампа — "припинити вбивства та зупинити війну в Україні" — не вдалося.

Американський лідер після розмови з Путіним написав у соцмережах.

Усіма було вирішено, що найкращий спосіб припинити жахливу війну між Росією та Україною — це перейти безпосередньо до мирної угоди, яка покладе край війні, а не просто до угоди про припинення вогню.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Однак Кремль продовжує вимагати від Києва поступок, включно з відмовою від значної частини Донбасу.

Враховуючи, що Путін не зміг забезпечити собі цю землю військовим шляхом, тиск на Україну, щоб вона добровільно передала території, був би повним фарсом і обуренням… Це заохотило б агресорів у світі силою захоплювати чужі землі, — застерегли у спільній статті колишній посол США Ерік С. Едельман та директор Інституту Джорджа Буша Девід Дж. Крамер.

Колишній радник з нацбезпеки Джон Болтон розкритикував підхід Трампа, заявивши, що він "постійно неправильно розумієте, про що говорить інша сторона".

Експерти наголошують, що Трамп намагається шукати швидких політичних перемог, ігноруючи традиційні дипломатичні процеси.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Ми готові". Трамп ухвалив довгоочікуване рішення щодо України
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп розкрив свою мотивацію у завершенні війни Росії проти України
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Час настав". Трамп опублікував офіційне звернення до України
Donald Trump
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?