"Це карусель". Аналітики оцінили дипломатію Трампа щодо України

Хоча Трамп відійшов від деяких позицій Путіна, відчутного прогресу у припиненні війни в Україні досягнуто мало.

Політична карусель Трампа щодо України

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський разом із сімома європейськими лідерами зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Західні союзники намагалися відвернути увагу Трампа від поступок Москві, на які він, здавалося, був готовий після саміту з Володимиром Путіним на Алясці.

За даними американських медіа, під час зустрічі у Вашингтоні європейські політики намагалися задовольнити "апетит Трампа до лестощів".

Зеленський, який прагнув уникнути нового скандалу, під час свого виступу висловив подяку понад десять разів за п’ять хвилин.

Попри дипломатичні зусилля, досягти мети Трампа — "припинити вбивства та зупинити війну в Україні" — не вдалося.

Американський лідер після розмови з Путіним написав у соцмережах.

Усіма було вирішено, що найкращий спосіб припинити жахливу війну між Росією та Україною — це перейти безпосередньо до мирної угоди, яка покладе край війні, а не просто до угоди про припинення вогню. Дональд Трамп Президент США

Однак Кремль продовжує вимагати від Києва поступок, включно з відмовою від значної частини Донбасу.

Враховуючи, що Путін не зміг забезпечити собі цю землю військовим шляхом, тиск на Україну, щоб вона добровільно передала території, був би повним фарсом і обуренням… Це заохотило б агресорів у світі силою захоплювати чужі землі, — застерегли у спільній статті колишній посол США Ерік С. Едельман та директор Інституту Джорджа Буша Девід Дж. Крамер. Поширити

Колишній радник з нацбезпеки Джон Болтон розкритикував підхід Трампа, заявивши, що він "постійно неправильно розумієте, про що говорить інша сторона".