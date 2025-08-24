"Это карусель". Аналитики оценили дипломатию Трампа насчет Украины

Хотя Трамп отошел от некоторых позиций Путина, ощутимый прогресс в прекращении войны в Украине достигнут мало.

Политическая карусель Трампа по отношению к Украине

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский вместе с семью европейскими лидерами встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Западные союзники пытались отвлечь Трампа от уступок Москве, на которые он, казалось, был готов после саммита с Владимиром Путиным на Аляске.

По данным американских медиа, во время встречи в Вашингтоне европейские политики пытались удовлетворить "аппетит Трампа к лести".

Зеленский, который стремился избежать нового скандала, во время своего выступления поблагодарил более десяти раз в пять минут.

Несмотря на дипломатические усилия, достичь цели Трампа — "прекратить убийства и остановить войну в Украине" — не удалось.

Американский лидер после разговора с Путиным написал в соцсетях.

Всем было решено, что лучший способ прекратить ужасную войну между Россией и Украиной — это перейти непосредственно к мирному соглашению, которое положит конец войне, а не просто к соглашению о прекращении огня. Дональд Трамп Президент США

Однако Кремль продолжает требовать от Киева уступок, включая отказ от значительной части Донбасса.

Учитывая, что Путин не смог обеспечить себе эту землю военным путем, давление на Украину, чтобы она добровольно передала территории, было бы полным фарсом и возмущением… Это побуждало бы агрессоров в мире силой захватывать чужие земли, — предупредили в общей статье бывший посол США Эрик С. Эдельман и директор Института Джорджа. Поделиться

Бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон подверг критике подход Трампа, заявив, что он "постоянно неправильно понимаете, о чем говорит другая сторона".