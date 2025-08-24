Хотя Трамп отошел от некоторых позиций Путина, ощутимый прогресс в прекращении войны в Украине достигнут мало.
Главные тезисы
- Хотя Трамп отошел от позиций Путина, прогресс в прекращении войны в Украине остается недостаточным.
- Кремль продолжает оказывать давление на Украину, требуя неприемлемых условий, что поощряет агрессоров в мире.
- Трамп игнорирует традиционные дипломатические процессы, что вызывает недовольство экспертов и критику со стороны бывших чиновников США.
Политическая карусель Трампа по отношению к Украине
На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский вместе с семью европейскими лидерами встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Западные союзники пытались отвлечь Трампа от уступок Москве, на которые он, казалось, был готов после саммита с Владимиром Путиным на Аляске.
По данным американских медиа, во время встречи в Вашингтоне европейские политики пытались удовлетворить "аппетит Трампа к лести".
Зеленский, который стремился избежать нового скандала, во время своего выступления поблагодарил более десяти раз в пять минут.
Несмотря на дипломатические усилия, достичь цели Трампа — "прекратить убийства и остановить войну в Украине" — не удалось.
Американский лидер после разговора с Путиным написал в соцсетях.
Однако Кремль продолжает требовать от Киева уступок, включая отказ от значительной части Донбасса.
Бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон подверг критике подход Трампа, заявив, что он "постоянно неправильно понимаете, о чем говорит другая сторона".
Эксперты отмечают, что Трамп пытается искать быстрые политические победы, игнорируя традиционные дипломатические процессы.
