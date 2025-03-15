"Це не його справа". Зеленський відреагував на нові вимоги Путіна

Глава держави Володимир Зеленський закликав союзників Києва не враховувати вимоги та побажання російського диктатора Володимира Путіна у питанні введення миротворчого контингенту в Україну для остаточного завершення війни.

Зеленський озвучив попередження союзникам України

За словами глави держави, Київ та його партнери повинні сформувати чітку позицію щодо гарантій безпеки, адже це головна запорука повернення справедливого і тривалого миру.

Нам треба продовжити роботу над контингентами, які стануть основою майбутніх Збройних сил Європи. Мир буде надійнішим за наявності на місцях європейських контингентів, що матимуть підтримку американської сторони. Володимир Зеленський Президент України

На цьому тлі український лідер закликав союзників визначити чіткі зобов’язання щодо того, як це працюватиме.

Окрім того, не можна забувати про інвестиції в оборонне виробництво як в Україні, де воно розвивається найшвидше, так і у ваших країнах.