"Це не його справа". Зеленський відреагував на нові вимоги Путіна
Категорія
Україна
Дата публікації

"Це не його справа". Зеленський відреагував на нові вимоги Путіна

Володимир Зеленський
Зеленський озвучив попередження союзникам України

Глава держави Володимир Зеленський закликав союзників Києва не враховувати вимоги та побажання російського диктатора Володимира Путіна у питанні введення миротворчого контингенту в Україну для остаточного завершення війни.

Головні тези:

  • Сформування чіткої позиції забезпечить гарантії безпеки та мир в регіоні.
  • Зеленський нагадав про важливість інвестицій в оборонне виробництво для розвитку армії.

Зеленський озвучив попередження союзникам України

За словами глави держави, Київ та його партнери повинні сформувати чітку позицію щодо гарантій безпеки, адже це головна запорука повернення справедливого і тривалого миру.

Нам треба продовжити роботу над контингентами, які стануть основою майбутніх Збройних сил Європи. Мир буде надійнішим за наявності на місцях європейських контингентів, що матимуть підтримку американської сторони.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

На цьому тлі український лідер закликав союзників визначити чіткі зобов’язання щодо того, як це працюватиме.

Окрім того, не можна забувати про інвестиції в оборонне виробництво як в Україні, де воно розвивається найшвидше, так і у ваших країнах.

А ще це дуже поганий сигнал — прислухатися до думки росіян щодо контингенту. Контингент має бути розміщений на українській землі. Це гарантія безпеки для України і для Європи. Якщо Путін хоче ввести якийсь іноземний контингент на територію Росії, це його справа. Але це не його справа — вирішувати щось про безпеку України та Європи.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія планує завдати нового масштабного удару по Сумській області
Володимир Зеленський
армія РФ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Завершення війни. В Ердогана вказали на "головну" перешкоду
Ердоган
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Що змусить Путіна сісти за стіл переговорів — пояснення Стармера
Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?