"Это не его дело". Зеленский отреагировал на новые требования Путина
Категория
Украина
Дата публикации

"Это не его дело". Зеленский отреагировал на новые требования Путина

Владимир Зеленский
Зеленский
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Глава государства Владимир Зеленский призвал союзников Киева не учитывать требования и пожелания российского диктатора Владимира Путина в вопросе введения миротворческого контингента в Украину для окончательного завершения войны.

Главные тезисы

  • Сформирование четкой позиции обеспечит гарантию безопасности и мир в регионе.
  • Зеленский напомнил о значимости инвестиций для развития армии.

Зеленский озвучил предупреждение союзникам Украины

По словам главы государства, Киев и его партнеры должны сформировать четкую позицию по гарантиям безопасности, ведь это главный залог возвращения справедливого и продолжительного мира.

Мы должны продолжить работу над контингентами, которые станут основой будущих Вооруженных сил Европы. Мир будет надежнее при наличии на местах европейских контингентов, которые будут иметь поддержку американской стороны.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

На этом фоне украинский лидер призвал союзников определить четкие обязательства по тому, как это будет работать.

Кроме того, нельзя забывать об инвестициях в оборонное производство как в Украине, где оно развивается быстрее всего, так и в ваших странах.

А еще это очень плохой сигнал — прислушаться к мнению россиян по контингенту. Контингент должен быть размещён на украинской земле. Это гарантия безопасности для Украины и Европы. Если Путин хочет ввести какой-нибудь иностранный контингент на территорию России, это его дело. Но это не его дело — решать что-либо касательно безопасности Украины и Европы.

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