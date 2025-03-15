"Это не его дело". Зеленский отреагировал на новые требования Путина

Глава государства Владимир Зеленский призвал союзников Киева не учитывать требования и пожелания российского диктатора Владимира Путина в вопросе введения миротворческого контингента в Украину для окончательного завершения войны.
Главные тезисы
- Сформирование четкой позиции обеспечит гарантию безопасности и мир в регионе.
- Зеленский напомнил о значимости инвестиций для развития армии.
Зеленский озвучил предупреждение союзникам Украины
По словам главы государства, Киев и его партнеры должны сформировать четкую позицию по гарантиям безопасности, ведь это главный залог возвращения справедливого и продолжительного мира.
На этом фоне украинский лидер призвал союзников определить четкие обязательства по тому, как это будет работать.
Кроме того, нельзя забывать об инвестициях в оборонное производство как в Украине, где оно развивается быстрее всего, так и в ваших странах.
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