"Це не Москва!". Російську топдипломатку вигнали з галереї у Болгарії
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"Це не Москва!". Російську топдипломатку вигнали з галереї у Болгарії

Болгарія
Джерело:  Радіо Свобода

Пані посол РФ у Болгарії Елеонору Митрофанову вигнали з галереї в Софії "Квадрат 500" під вигуки "вбивця" і "це не Москва".

Головні тези:

  • Скандал у галереї у Болгарії, де посол Росії була вигнана з виставки Guerrilla Girls.
  • Інцидент стався під вигуки “це не Москва, це Європа”, що викликало реакцію російської топдипломатки.
  • Відео інциденту зафіксувала журналістка, яка спостерігала за конфліктом у галереї.

Російську топдипломатку Митрофанову вигнали з галереї у Болгарії

Про це інформує болгарська служба "Радіо Свобода".

Інцидент стався ввечері 6 березня: тоді в Софії відкрили виставку нью-йоркського активістського колективу Guerrilla Girls.

На відео журналістка Іва Рудникова зафіксувала, як Митрофанова заходить в одну із зал галереї, де її зустріли мовчанням.

Потім інша жінка почала кричати: "Це не Москва, це Європа", а посол РФ звернулася до неї російською, після чого пішла до іншої зали.

Водночас жінка, яка називає себе Наталією Тодоровою, пішла за Митрофановою, називаючи її "вбивцею".

В іншій залі до Тодорової долучилися більше людей, які також скандували: "Тут не Москва".

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