"Це не Москва!". Російську топдипломатку вигнали з галереї у Болгарії

Пані посол РФ у Болгарії Елеонору Митрофанову вигнали з галереї в Софії "Квадрат 500" під вигуки "вбивця" і "це не Москва".

Російську топдипломатку Митрофанову вигнали з галереї у Болгарії

Про це інформує болгарська служба "Радіо Свобода".

Інцидент стався ввечері 6 березня: тоді в Софії відкрили виставку нью-йоркського активістського колективу Guerrilla Girls.

На відео журналістка Іва Рудникова зафіксувала, як Митрофанова заходить в одну із зал галереї, де її зустріли мовчанням.

Потім інша жінка почала кричати: "Це не Москва, це Європа", а посол РФ звернулася до неї російською, після чого пішла до іншої зали. Поширити

Водночас жінка, яка називає себе Наталією Тодоровою, пішла за Митрофановою, називаючи її "вбивцею".