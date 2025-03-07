"Це не Москва!". Російську топдипломатку вигнали з галереї у Болгарії

Пані посол РФ у Болгарії Елеонору Митрофанову вигнали з галереї в Софії "Квадрат 500" під вигуки "вбивця" і "це не Москва".
Головні тези:
- Скандал у галереї у Болгарії, де посол Росії була вигнана з виставки Guerrilla Girls.
- Інцидент стався під вигуки “це не Москва, це Європа”, що викликало реакцію російської топдипломатки.
- Відео інциденту зафіксувала журналістка, яка спостерігала за конфліктом у галереї.
Російську топдипломатку Митрофанову вигнали з галереї у Болгарії
Про це інформує болгарська служба "Радіо Свобода".
Інцидент стався ввечері 6 березня: тоді в Софії відкрили виставку нью-йоркського активістського колективу Guerrilla Girls.
На відео журналістка Іва Рудникова зафіксувала, як Митрофанова заходить в одну із зал галереї, де її зустріли мовчанням.
Водночас жінка, яка називає себе Наталією Тодоровою, пішла за Митрофановою, називаючи її "вбивцею".
В іншій залі до Тодорової долучилися більше людей, які також скандували: "Тут не Москва".
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