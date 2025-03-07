"Это не Москва!". Российскую топ-дипломатку выгнали из галереи в Болгарии

Посол РФ в Болгарии Элеонору Митрофанову выгнали из галереи в Софии "Квадрат 500" под возгласы "убийца" и "это не Москва".
Главные тезисы
- Посол России в Болгарии была выгнана из галереи под крики «это не Москва, это Европа».
- Инцидент произошел на выставке Guerrilla Girls в Софии, где топ-дипломатка была изгнана из зала.
- Реакция общества на поведение посла вызвала шум в среде дипломатов и активистов.
Российскую топ-дипломатку Митрофанову выгнали из галереи в Болгарии
Об этом сообщает болгарская служба "Радио Свобода".
Инцидент произошел вечером 6 марта: тогда в Софии была открыта выставка нью-йоркского активистского коллектива Guerrilla Girls.
На видео журналистка Ива Рудникова зафиксировала, как Митрофанова заходит в один из залов галереи, где ее встретили молчанием.
В то же время женщина, которая называет себя Наталией Тодоровой, пошла за Митрофановой, называя ее "убийцей".
В другом зале к Тодоровой присоединились больше людей, которые также скандировали: "Здесь не Москва".
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