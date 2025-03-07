"Это не Москва!". Российскую топ-дипломатку выгнали из галереи в Болгарии

Посол РФ в Болгарии Элеонору Митрофанову выгнали из галереи в Софии "Квадрат 500" под возгласы "убийца" и "это не Москва".

Российскую топ-дипломатку Митрофанову выгнали из галереи в Болгарии

Об этом сообщает болгарская служба "Радио Свобода".

Инцидент произошел вечером 6 марта: тогда в Софии была открыта выставка нью-йоркского активистского коллектива Guerrilla Girls.

На видео журналистка Ива Рудникова зафиксировала, как Митрофанова заходит в один из залов галереи, где ее встретили молчанием.

Затем другая женщина начала кричать: "Это не Москва, это Европа", а посол РФ обратилась к ней на русском, после чего пошла в другой зал. Поделиться

В то же время женщина, которая называет себя Наталией Тодоровой, пошла за Митрофановой, называя ее "убийцей".