"Это не Москва!". Российскую топ-дипломатку выгнали из галереи в Болгарии
Категория
Мир
Дата публикации

"Это не Москва!". Российскую топ-дипломатку выгнали из галереи в Болгарии

Болгария
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Источник:  Радио Свобода

Посол РФ в Болгарии Элеонору Митрофанову выгнали из галереи в Софии "Квадрат 500" под возгласы "убийца" и "это не Москва".

Главные тезисы

  • Посол России в Болгарии была выгнана из галереи под крики «это не Москва, это Европа».
  • Инцидент произошел на выставке Guerrilla Girls в Софии, где топ-дипломатка была изгнана из зала.
  • Реакция общества на поведение посла вызвала шум в среде дипломатов и активистов.

Российскую топ-дипломатку Митрофанову выгнали из галереи в Болгарии

Об этом сообщает болгарская служба "Радио Свобода".

Инцидент произошел вечером 6 марта: тогда в Софии была открыта выставка нью-йоркского активистского коллектива Guerrilla Girls.

На видео журналистка Ива Рудникова зафиксировала, как Митрофанова заходит в один из залов галереи, где ее встретили молчанием.

Затем другая женщина начала кричать: "Это не Москва, это Европа", а посол РФ обратилась к ней на русском, после чего пошла в другой зал.

В то же время женщина, которая называет себя Наталией Тодоровой, пошла за Митрофановой, называя ее "убийцей".

В другом зале к Тодоровой присоединились больше людей, которые также скандировали: "Здесь не Москва".

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