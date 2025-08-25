"Це не поступки". Зеленський оцінив готовність Росії до завершення війни проти України

Жодні заяви Росії про те, що вони "готові не захоплювати далі Україну" не є поступками. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з міністром фінансів Німеччини Ларсом Клінгбайлем.

Зеленський оцінив готовність Росії до завершення війни проти України

Президент сумнівається у готовності РФ закінчити війну проти України.

Що стосується поступок Росії, мені про це невідомо. Я не вважаю, ті речі, які звучали з російської сторони, що вони готові не захоплювати далі Україну — є поступками. Я не вважаю, що поступками є те, що вони пропонують нам виходити з території, які Росія не контролює і не мають відповідних спроможностей. Володимир Зеленський Президент України

Президент також відзначив, що навіть діалог про це лежить поза міжнародним правом. За його словами, терміни зустрічі лідерів залежать виключно від російської сторони, а також від США.

Бо саме Сполучені Штати Америки запропонували, нагадаю, 7 березня припинення вогню. Ми це підтримали без будь-яких умов. Я думаю, що це стало неочікувано для "руських". І тоді "рускіє" знаходили інші причини чому не зупиняти цю війну.

Зеленський нагадав, що Україна та її партнери працюють для закінчення війни.