"Це не поступки". Зеленський оцінив готовність Росії до завершення війни проти України
Україна
"Це не поступки". Зеленський оцінив готовність Росії до завершення війни проти України

Зеленський
Read in English
Джерело:  УНІАН

Жодні заяви Росії про те, що вони "готові не захоплювати далі Україну" не є поступками. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з міністром фінансів Німеччини Ларсом Клінгбайлем.

Головні тези:

  • Зеленський сумнівається у готовності РФ закінчити війну проти України, наголошуючи, що заяви про відмови від захоплення територій не є достатніми поступками.
  • Україна та її партнери працюють для завершення війни та закінчення вбивств, демонструючи готовність підтримувати тишу.

Зеленський оцінив готовність Росії до завершення війни проти України

Президент сумнівається у готовності РФ закінчити війну проти України.

Що стосується поступок Росії, мені про це невідомо. Я не вважаю, ті речі, які звучали з російської сторони, що вони готові не захоплювати далі Україну — є поступками. Я не вважаю, що поступками є те, що вони пропонують нам виходити з території, які Росія не контролює і не мають відповідних спроможностей.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Президент також відзначив, що навіть діалог про це лежить поза міжнародним правом. За його словами, терміни зустрічі лідерів залежать виключно від російської сторони, а також від США.

Бо саме Сполучені Штати Америки запропонували, нагадаю, 7 березня припинення вогню. Ми це підтримали без будь-яких умов. Я думаю, що це стало неочікувано для "руських". І тоді "рускіє" знаходили інші причини чому не зупиняти цю війну.

Зеленський нагадав, що Україна та її партнери працюють для закінчення війни.

Ми всі підтримуємо тишу і закінчення вбивств. І ми говорили, що якщо "рускіє" не погодяться на відповідний формат зустрічі, то Сполучені Штати Америки повинні зробити відповідні кроки. Сильні кроки, щоб зупинити Путіна.

Зеленський

