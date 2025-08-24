Зеленський продемонстрував Карні унікальні досягнення українського ВПК — відео

Президент Володимир Зеленський узяв участь у форумі, присвяченому оборонній співпраці з партнерами та виробництву для потреб сучасної війни і показав прем’єр-міністрові Канади Марку Карні новітні українські воєнні розробки.

Зеленський представив Карні новітню українську зброю

Це зброя й техніка, які створюються тут, в Україні, для захисту нашої держави. Дякую всім, хто залучений до цієї роботи. Ми розвиваємо власне виробництво, і це важливо. Поширити

Президент також зустрівся з міністрами оборони країн-партнерів, які приїхали до Києва у День Незалежності.

Це великий знак солідарності з нашими воїнами й з усім українським народом. Говорили про важливість розвитку оборонної промисловості України, про співпрацю в різних форматах та про гарантії безпеки для України, які є важливими і для майбутнього нашої держави, і для безпеки всієї Європи. Володимир Зеленський Президент України

У пресслужбі президента повідомили, що в оборонному форумі взяли участь міністри оборони країн-партнерів: Канади Девід Макгінті, Данії Троельс Люнд Поульсен, Латвії Андріс Спрудс, Литви Довілє Шакалєнє, Румунії Лівіу-Іонут Моштяну, Швеції Пол Йонсон, заступник міністра оборони Чехії Даніель Блажковець, постійний секретар МО Естонії Каймо Кууск, заступник держсекретаря з питань оборони, міністр у справах ветеранів Британії Алістер Карнс.

На думку Зеленського, зараз розпочався процес побудови нової архітектури безпеки Європи, і одним із ключових її елементів мають бути гарантії безпеки для нашої країни.