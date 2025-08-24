Зеленський продемонстрував Карні унікальні досягнення українського ВПК — відео

Президент Володимир Зеленський узяв участь у форумі, присвяченому оборонній співпраці з партнерами та виробництву для потреб сучасної війни і показав прем’єр-міністрові Канади Марку Карні новітні українські воєнні розробки.
Головні тези:
- Президент Володимир Зеленський показав прем'єру Канади Марку Карні унікальні українські воєнні розробки на форумі з оборонною співпрацею.
- Зеленський наголосив на важливості розвитку вітчизняної оборонної промисловості для забезпечення безпеки України та всієї Європи.
- Процес побудови нової архітектури безпеки Європи включає гарантії безпеки для України, засновані на сильній українській армії.
Зеленський представив Карні новітню українську зброю
Президент також зустрівся з міністрами оборони країн-партнерів, які приїхали до Києва у День Незалежності.
У пресслужбі президента повідомили, що в оборонному форумі взяли участь міністри оборони країн-партнерів: Канади Девід Макгінті, Данії Троельс Люнд Поульсен, Латвії Андріс Спрудс, Литви Довілє Шакалєнє, Румунії Лівіу-Іонут Моштяну, Швеції Пол Йонсон, заступник міністра оборони Чехії Даніель Блажковець, постійний секретар МО Естонії Каймо Кууск, заступник держсекретаря з питань оборони, міністр у справах ветеранів Британії Алістер Карнс.
На думку Зеленського, зараз розпочався процес побудови нової архітектури безпеки Європи, і одним із ключових її елементів мають бути гарантії безпеки для нашої країни.
Ми розуміємо, що ці гарантії безпеки для майбутнього України та безпеки Європи базуються передусім на сильній українській армії.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-