Зеленский продемонстрировал Карни уникальные достижения украинского ВПК — видео

Президент Владимир Зеленский принял участие в форуме, посвященном оборонному сотрудничеству с партнерами и производству для нужд современной войны и показал премьер-министру Канады Марку Карни новейшие украинские военные разработки.
Главные тезисы
- Зеленский показал уникальные украинские военные разработки на оборонном форуме
- Отмечена важность развития отечественной оборонной промышленности для обеспечения безопасности Украины и Европы.
- Развитие собственного производства важно для обеспечения безопасности государства.
- Процесс построения новой архитектуры безопасности Европы включает гарантии безопасности Украины на основе сильной украинской армии.
Зеленский представил Карни новейшее украинское оружие
Президент также встретился с министрами обороны стран-партнеров, приехавшими в Киев в День Независимости.
В пресс-службе президента сообщили, что в оборонном форуме приняли участие министры обороны стран-партнеров: Канады Дэвид Макгинти, Дании Троэльс Люнд Поульсен, Латвии Андрис Спрудс, Литвы Довиле Шакалене, Румынии Ливиу-Ионут Моштяну, Швеции Пол Йонсон, заместитель министра обороны Чехии Каймо Кууск, заместитель госсекретаря по обороне, министр по делам ветеранов Британии Алистер Карнс.
По мнению Зеленского, сейчас начался процесс построения новой архитектуры безопасности Европы, и одним из ключевых ее элементов должны быть гарантии безопасности нашей страны.
Мы понимаем, что эти гарантии безопасности для будущего Украины и безопасности Европы базируются, прежде всего, на сильной украинской армии.
