"Это не уступки". Зеленский оценил готовность России к завершению войны против Украины

Источник:  УНИАН

Никакие заявления России о том, что они "готовы не захватывать дальше Украину", не являются уступками. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с министром финансов Германии Ларсом Клингбайлем.

  • Президент Украины высказал сомнения в готовности России завершить войну против Украины, не признавая заявления о незахвате новых территорий достаточными уступками.
  • Украина и ее партнеры активно работают над окончанием конфликта, демонстрируя готовность к миру и прекращению убийств.
  • Зеленский отметил, что диалог о завершении войны лежит вне международного права, а сроки встречи лидеров зависят от России и США.

Президент сомневается в готовности РФ закончить войну против Украины.

Что касается уступок России, мне об этом неизвестно. Я не считаю, те вещи, которые звучали с российской стороны, что они готовы не захватывать дальше Украину — уступки. Я не считаю, что уступки в том, что они предлагают нам выходить с территории, которые Россия не контролирует и не имеют соответствующих способностей.

Президент также отметил, что даже диалог об этом лежит вне международного права. По его словам, сроки встречи лидеров зависят исключительно от российской стороны, а также США.

Поскольку именно Соединенные Штаты Америки предложили, напомню, 7 марта прекращение огня. Мы это поддержали без всяких условий. Я думаю, что это стало неожиданно для русских. И тогда "русские" находили другие причины почему не останавливать эту войну.

Зеленский напомнил, что Украина и ее партнеры работают по окончании войны.

Мы все поддерживаем тишину и конец убийств. И мы говорили, что если русские не согласятся на соответствующий формат встречи, то Соединенные Штаты Америки должны сделать соответствующие шаги. Сильные шаги остановить Путина.

