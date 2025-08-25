"Это не уступки". Зеленский оценил готовность России к завершению войны против Украины

Никакие заявления России о том, что они "готовы не захватывать дальше Украину", не являются уступками. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с министром финансов Германии Ларсом Клингбайлем.

Зеленский оценил готовность России к завершению войны против Украины

Президент сомневается в готовности РФ закончить войну против Украины.

Что касается уступок России, мне об этом неизвестно. Я не считаю, те вещи, которые звучали с российской стороны, что они готовы не захватывать дальше Украину — уступки. Я не считаю, что уступки в том, что они предлагают нам выходить с территории, которые Россия не контролирует и не имеют соответствующих способностей. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент также отметил, что даже диалог об этом лежит вне международного права. По его словам, сроки встречи лидеров зависят исключительно от российской стороны, а также США.

Поскольку именно Соединенные Штаты Америки предложили, напомню, 7 марта прекращение огня. Мы это поддержали без всяких условий. Я думаю, что это стало неожиданно для русских. И тогда "русские" находили другие причины почему не останавливать эту войну.

Зеленский напомнил, что Украина и ее партнеры работают по окончании войны.