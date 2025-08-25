"Это не уступки". Зеленский оценил готовность России к завершению войны против Украины

Никакие заявления России о том, что они "готовы не захватывать дальше Украину", не являются уступками. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с министром финансов Германии Ларсом Клингбайлем.
Главные тезисы
- Президент Украины высказал сомнения в готовности России завершить войну против Украины, не признавая заявления о незахвате новых территорий достаточными уступками.
- Украина и ее партнеры активно работают над окончанием конфликта, демонстрируя готовность к миру и прекращению убийств.
- Зеленский отметил, что диалог о завершении войны лежит вне международного права, а сроки встречи лидеров зависят от России и США.
Зеленский оценил готовность России к завершению войны против Украины
Президент сомневается в готовности РФ закончить войну против Украины.
Президент также отметил, что даже диалог об этом лежит вне международного права. По его словам, сроки встречи лидеров зависят исключительно от российской стороны, а также США.
Поскольку именно Соединенные Штаты Америки предложили, напомню, 7 марта прекращение огня. Мы это поддержали без всяких условий. Я думаю, что это стало неожиданно для русских. И тогда "русские" находили другие причины почему не останавливать эту войну.
Зеленский напомнил, что Украина и ее партнеры работают по окончании войны.
