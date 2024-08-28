Це проблема. Замкомандира 3 ОШБр про заяву Кротевича та вплив генералів на армію

Заступник командира Третьої штурмової бригади, екскомандир полку “Азов”, майор ЗСУ Максим Жорін прокоментував заяву начальника штабу бригади "Азов" Богдана Кротевича та описав проблеми, які існують в українській армії. Своїми думками Жорін поділився під час інтерв'ю Online.UA.
Головні тези:
- Жорін описав вплив рішень генералів та командирів бригад на хід війни.
- За словами замкомандира 3 ОШБр, більшість комбригів постійно розвиваються, вдало планують операції та захищають своїх підлеглих.
- Погіршення атмосфери у війську через хибні рішення окремих генералів є серйозною проблемою, яку необхідно вирішувати.
Жорін прокоментував ситуацію з Кротевичем та Содолем
У червні стало відомо, що Богдан "Тавр" Кротевич попросив Державне бюро розслідувань (ДБР) провести розслідування щодо одного з українських генералів.
Згодом з’ясувалося, що йдеться про екскомандувача об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля.
На переконання начштабу “Азова”, саме він відповідальний за втрату областей, десятків міст та тисяч українських солдатів.
Генерал Содоль, як заявив Кротевич, "вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал".
Нагадаємо, 24 червня стало відомо, що генерал-лейтенанта Юрія Содоля зняли з посади командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України.
Президент України Володимир Зеленьский повідомив, що його замінить бригадний генерал Андрій Гнатов.
22 липня Кротевич заявив, що подав скаргу в суд на ДБР, через те, що бюро не порушило справу проти Содоля.
Проблему з генералами у війську не можна ігнорувати
Як зазначає Жорін, попри складну ситуацію з окремими персонами в українській армії, не можна ігнорувати той факт, що також є адекватні генерали.
Хоча й більшість з них вже в поважному віці, це не заважає нікому навчатися, розвиватися, залишатися сучасними.
Заступник командира 3 ОШБр не приховує, що хибні рішення деяких генералів дійсно негативно впливають на атмосферу всередині війська.
Попри це, більшість захисників все одно сконцентровані на лінії фронту, на війні, на виконанні безпосередньо своїх завдань.
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