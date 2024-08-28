Это проблема. Замкомандира 3 ОШБр о заявлении Кротевича и влиянии генералов на армию

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады, экс-командир полка "Азов", майор ВСУ Максим Жорин прокомментировал заявление начальника штаба бригады "Азов" Богдана Кротевича и описал проблемы, которые существуют в украинской армии. Своим мнениями Жорин поделился во время интервью Online.UA.
Главные тезисы
- Жорин описал влияние решений генералов и командиров бригад на ход войны.
- По словам замкомандира 3 ОШБр, большинство комбригов постоянно развиваются, успешно планируют операции и защищают своих подчиненных.
- Ухудшение атмосферы в армии из-за ошибочных решений отдельных генералов является серьезной проблемой, которую необходимо решать.
Жорин прокомментировал ситуацию с Кротевичем и Содолем
В июне стало известно, что Богдан “Тавр” Кротевич попросил Государственное бюро расследований (ДБР) провести расследование в отношении одного из украинских генералов.
Впоследствии выяснилось, что речь идет об экс-командующем объединенных силах ВСУ Юрии Содоле.
По мнению начштаба "Азова", именно он ответственен за потерю областей, десятков городов и тысяч украинских солдат.
Генерал Содоль, как заявил Кротевич, "убил больше украинских военных, чем любой российский генерал".
Напомним, 24 июня стало известно, что генерал-лейтенанта Юрия Содоля сняли с должности командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины.
Президент Украины Владимир Зеленьский сообщил, что его заменит бригадный генерал Андрей Гнатов.
22 июля Кротевич заявил, что подал жалобу в суд на ДБР из-за того, что бюро не возбудило дело против Содоля.
Проблему с генералами в армии нельзя игнорировать
Как отмечает Жорин, несмотря на сложную ситуацию с отдельными персонами в украинской армии, нельзя игнорировать тот факт, что также есть адекватные генералы.
Хотя и большинство из них уже в почтенном возрасте, это не мешает никому учиться, развиваться, оставаться современными.
Заместитель командира 3 ОШБр не скрывает, что ошибочные решения некоторых генералов действительно негативно влияют на атмосферу внутри войска.
Несмотря на это, большинство защитников все равно сконцентрированы на линии фронта, на войне, на выполнении своих задач.
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