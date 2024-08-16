Сны, флешбеки, панические атаки. Ветеран "Айдара" о потере побратимов и влиянии войны на свою жизнь
Категория
Украина
Дата публикации

Сны, флешбеки, панические атаки. Ветеран "Айдара" о потере побратимов и влиянии войны на свою жизнь

Станислав Дехтяр
Читати українською
Источник:  online.ua

Ветеран 24-го батальона "Айдар" Станислав Дехтяр с позывным “Уксус” в интервью Online.UA описал, как меняется восприятие реальности и мировоззрение после участия в активных боевых действиях на фронте.

Главные тезисы

  • Дехтяр рассказал о боли от потерь побратимов и близких людей во время войны.
  • Жизнь за пределами фронта также наполнена сложностями, с которыми нужно научиться бороться.
  • Ветеран продолжает помогать своим побратимам даже после ранения и ампутации конечности.

На фронте всегда есть шанс встретить близких по духу людей

Как отмечает Станислав Дехтяр, до ранения он не так долго успел повоевать.

Несмотря на это, воину удалось познакомиться с замечательными людьми, которые стали для него очень важными.

С этими людьми за короткий промежуток времени становишься очень близкими. Как бы оно ни происходило — тебе все равно комфортно с ними находиться. Такая привязка, наверное, более эмоциональна к месту, к людям. Здесь, во Львове, я прожил свою сознательную жизнь, в западной части Украины. Как-то степные терриконы Донбасса стали гораздо роднее за короткий промежуток времени.

Станислав "Уксус" Дехтяр

Станислав "Уксус" Дехтяр

Ветеран 24-го батальона "Айдар"

Станислав Дехтяр с начальником артиллерии 24-го батальона "Айдар"

Ветеран также не скрывает, что ему тяжело дается потеря побратимов, которые до сих пор находятся на фронте.

Как отмечает Станислав Дехтяр, недавно на поле боя погиб его очень хороший друг Богдан Бородай с позывным "Чак".

Богдан "Чак" Бородай

По словам защитника, к такому невозможно подготовиться, несмотря на то, что невинные люди гибнут ежедневно: и побратимы, и близкие, и знакомые.

И ты думаешь, что увидел уже достаточно, что есть уже определенная деформация. Но все равно каждый раз тебя как-то нагребает эмоционально. Есть ощущение, что чтобы ты не делал, оно все равно в какой-то мере тебе кажется недостаточным. Ты смотришь на какие-то достижения, на какие-то вещи, которые ты делал в прошлом году, и оно выглядит классно. Много работы было проделано, много всего полезного. Но по факту ты все равно себя недооцениваешь.

Жизнь вне фронта не безоблачна

Ни ранение на поле боя, ни ампутация конечности Станислава Дехтяра не остановили в его активной гражданской позиции.

Он продолжает работать, помогать своим побратимам на фронте, несмотря на трудности, с которыми сталкивается.

И я считаю, что у меня эта реинтеграция в социум после ранения прошла спокойно и ласково. Конечно, были какие-то свои моменты. С поддержкой родных, близких, друзей как-то понемногу из этого состояния оно вышло. Единственный самый большой минус это то, что разные триггеры все равно есть, и ты на это никак не влияешь, ты с этим ничего не можешь сделать. Оно тебя догоняет через полгода, через 8 месяцев после событий, которые ты пережил. Это сны, флешбеки, тахикардия, руки потеют, панические атаки.

Станислав "Уксус" Дехтяр

Станислав "Уксус" Дехтяр

Ветеран 24-го батальона "Айдар"

По словам ветерана, на это повлиять почти невозможно, как и контролировать.

Именно поэтому он решил сконцентрироваться на помощи побратимам и армии в целом.

Если такое понимание у меня, то я считаю, что такое понимание должно быть, в принципе, у всех людей.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Боец с ампутацией — еще и "беременный". Станислав "Уксус" Дехтяр о ВВК, МСЭК и неуважении к ветеранам
Станислав "Уксус" Дехтяр
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ногти стриг и психанул. Ветеран "Айдара" об отношении гражданских к ветеранам ВСУ
Станислав Дехтяр
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ветеран ВСУ призвал к решению одной из главных проблем городов Украины
Станислав Дехтяр

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?