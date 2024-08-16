Сны, флешбеки, панические атаки. Ветеран "Айдара" о потере побратимов и влиянии войны на свою жизнь

Ветеран 24-го батальона "Айдар" Станислав Дехтяр с позывным “Уксус” в интервью Online.UA описал, как меняется восприятие реальности и мировоззрение после участия в активных боевых действиях на фронте.
Главные тезисы
- Дехтяр рассказал о боли от потерь побратимов и близких людей во время войны.
- Жизнь за пределами фронта также наполнена сложностями, с которыми нужно научиться бороться.
- Ветеран продолжает помогать своим побратимам даже после ранения и ампутации конечности.
На фронте всегда есть шанс встретить близких по духу людей
Как отмечает Станислав Дехтяр, до ранения он не так долго успел повоевать.
Несмотря на это, воину удалось познакомиться с замечательными людьми, которые стали для него очень важными.
Ветеран также не скрывает, что ему тяжело дается потеря побратимов, которые до сих пор находятся на фронте.
Как отмечает Станислав Дехтяр, недавно на поле боя погиб его очень хороший друг Богдан Бородай с позывным "Чак".
По словам защитника, к такому невозможно подготовиться, несмотря на то, что невинные люди гибнут ежедневно: и побратимы, и близкие, и знакомые.
Жизнь вне фронта не безоблачна
Ни ранение на поле боя, ни ампутация конечности Станислава Дехтяра не остановили в его активной гражданской позиции.
Он продолжает работать, помогать своим побратимам на фронте, несмотря на трудности, с которыми сталкивается.
По словам ветерана, на это повлиять почти невозможно, как и контролировать.
Именно поэтому он решил сконцентрироваться на помощи побратимам и армии в целом.
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