Сны, флешбеки, панические атаки. Ветеран "Айдара" о потере побратимов и влиянии войны на свою жизнь

Ветеран 24-го батальона "Айдар" Станислав Дехтяр с позывным “Уксус” в интервью Online.UA описал, как меняется восприятие реальности и мировоззрение после участия в активных боевых действиях на фронте.

На фронте всегда есть шанс встретить близких по духу людей

Как отмечает Станислав Дехтяр, до ранения он не так долго успел повоевать.

Несмотря на это, воину удалось познакомиться с замечательными людьми, которые стали для него очень важными.

С этими людьми за короткий промежуток времени становишься очень близкими. Как бы оно ни происходило — тебе все равно комфортно с ними находиться. Такая привязка, наверное, более эмоциональна к месту, к людям. Здесь, во Львове, я прожил свою сознательную жизнь, в западной части Украины. Как-то степные терриконы Донбасса стали гораздо роднее за короткий промежуток времени. Станислав "Уксус" Дехтяр Ветеран 24-го батальона "Айдар"

Станислав Дехтяр с начальником артиллерии 24-го батальона "Айдар"

Ветеран также не скрывает, что ему тяжело дается потеря побратимов, которые до сих пор находятся на фронте.

Как отмечает Станислав Дехтяр, недавно на поле боя погиб его очень хороший друг Богдан Бородай с позывным "Чак".

Богдан "Чак" Бородай

По словам защитника, к такому невозможно подготовиться, несмотря на то, что невинные люди гибнут ежедневно: и побратимы, и близкие, и знакомые.

И ты думаешь, что увидел уже достаточно, что есть уже определенная деформация. Но все равно каждый раз тебя как-то нагребает эмоционально. Есть ощущение, что чтобы ты не делал, оно все равно в какой-то мере тебе кажется недостаточным. Ты смотришь на какие-то достижения, на какие-то вещи, которые ты делал в прошлом году, и оно выглядит классно. Много работы было проделано, много всего полезного. Но по факту ты все равно себя недооцениваешь. Поделиться

Жизнь вне фронта не безоблачна

Ни ранение на поле боя, ни ампутация конечности Станислава Дехтяра не остановили в его активной гражданской позиции.

Он продолжает работать, помогать своим побратимам на фронте, несмотря на трудности, с которыми сталкивается.

И я считаю, что у меня эта реинтеграция в социум после ранения прошла спокойно и ласково. Конечно, были какие-то свои моменты. С поддержкой родных, близких, друзей как-то понемногу из этого состояния оно вышло. Единственный самый большой минус это то, что разные триггеры все равно есть, и ты на это никак не влияешь, ты с этим ничего не можешь сделать. Оно тебя догоняет через полгода, через 8 месяцев после событий, которые ты пережил. Это сны, флешбеки, тахикардия, руки потеют, панические атаки. Станислав "Уксус" Дехтяр Ветеран 24-го батальона "Айдар"

По словам ветерана, на это повлиять почти невозможно, как и контролировать.

Именно поэтому он решил сконцентрироваться на помощи побратимам и армии в целом.