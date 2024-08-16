Сни, флешбеки, панічні атаки. Ветеран "Айдару" про втрату побратимів та вплив війни на своє життя

Ветеран 24-го батальйону "Айдар" Станіслав Дехтяр із позивним “Уксус” в інтерв'ю Online.UA описав, як змінюється сприйняття реальності та світогляд після участі в активних бойових діях на фронті.
Головні тези:
- Дехтяр розповів про біль від втрат побратимів та близьких людей під час війни.
- Життя поза межами фронту також наповнене складнощами, з яким потрібно навчитися боротися.
- Ветеран продовжує допомагати своїм побратимам навіть після поранення та ампутації кінцівки.
На фронті завжди є шанс зустріти близьких по духу людей
Як зазначає Станіслав Дехтяр, до поранення він не так довго встиг навоюватися.
Попри це, воїну пощастило познайомитися з чудовими людьми, які стали для нього дуже важливими.
Ветеран також не приховує, що йому важко дається втрата побратимів, які досі знаходяться на фронті.
Як зазначає Станіслав Дехтяр, нещодавно на полі бою загинув його дуже хороший друг — Богдан Бородай із позивним “Чак”.
За словами захисника, до такого неможливо підготуватися, попри те, що невинні люди гинуть щоденно: і побратими, і близькі, і знайомі.
Життя поза фронтом не безхмарне
Ні поранення на полі бою, ні ампутація кінцівки Станіслава Дехтяра не зупинили щодо активної громадянської позиції.
Він продовжує працювати, допомагати своїм побратимам на фронті, попри труднощі, з якими стикається.
За словами ветерана, на це вплинути майже неможливо, як і контролювати.
Саме тому він вирішив сконцентруватися на допомозі побратимам та війську в цілому.
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