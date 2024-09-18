Це рекорд. Експерти оцінили атаку дронів по ракетному арсеналу в Торопці

Масований дроновий удар Сил оборони України у ніч проти 18 вересня по арсеналу в Торопці має усі шанси стати рекордним та увійти в історію.

“Бавовна” у Торопці стала рекордною за масштабами

За повідомленнями офіційних та неофіційних ресурсів, у ніч на 18 вересня 2024 року безпілотники Сил оборони України атакували склад боєприпасів біля російського міста Торопець у Тверській області.

Йдеться про 107-ий арсенал ГРАУ Міноборони РФ, на об’єктах якого, за попередніми даними, зберігалось до 30 тисяч тон боєприпасів різних типів, зокрема зенітних ракет, і можливо це взагалі найбільший склад БК у географічно "європейській" частині Росії.

Місцева російська влада заявила, що "нічого не відбулось, і це просто падіння уламків". Але від такого "падіння уламків" повибивало вікна в оселях у радіусі до 5 кілометрів від самого складу.

Ресурс Volcanodiscovery таки підтверджує дані, що "бавовна" на згаданому об’єкті вдалась настільки потужною, що це буквально викликало землетрус. Вибухи на 107-арсеналі ГРАУ Міноборони РФ викликали локальний землетрус силою 2,8 балів за шкалою Ріхтера, поштовхи почались о 4.29 ранку (за московським часом) 18 вересня 2024 року, епіцентр припав за 13 кілометрів на північ від Торопця. Поширити

Сам цей факт свідчить про масштаб втрат для ворога від цієї вдалої атаки Сил оборони України значно краще, аніж навіть ефектні фото та відео вибухів на цьому складі. Бо такий "сейсмічний" ефект міг виникнути хіба що від одночасного підриву одразу кількох тисяч тон боєприпасів.

Заявлені 30 тис тон різних боєприпасів на підірваному 107-му арсеналі ГРАУ Міноборони РФ — це 30 кілотонн (а кілотонна в тротиловому еквіваленті — це якраз міра, якою міряють потужність ядерних боєзарядів).

У різних пабліках уже пішли твердження, що на цьому арсеналі в Торопці начебто були розміщені навіть балістичні ракети KN-23 та 9М723 до ОТРК "Искандер". Такі дані експерти ані підтвердити, ані спростувати не можуть, але натомість пропонують звернути увагу ось на який аспект.

Цей підірваний арсенал був явно важливим для живлення рашистського угрупування, яке протидіє Силам оборони України на Курщині. Тому результат від цієї атаки слід шукати саме в такому ракурсі — тобто в обмеженні можливостей російських військових, які намагаються протидіяти операції ЗСУ в Курській області. Поширити

Заодно маємо певний цікавий історичний момент — мабуть, нечасто траплявся вдалий момент з підривом важливого складу боєприпасів противника під час стратегічно важливої кампанії, як це вийшло зі 107-им арсеналом Міноборони РФ у Торопці.

Також маємо звернути увагу й на логістичну схему, по якій доставлялись боєприпаси із цього складу своїм "користувачам": частина маршруту пролягає взагалі через Білорусь. Поширити

Знищення ракетного арсеналу в Торопці матиме великі наслідки для Росії

Таких ударів, як атака дронів на арсенал ракет та БК в Торопці Тверської області РФ, повинно бути значно більше, вважає радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Хоча наслідки цього удару Сил оборони України по російському військовому об'єкту будуть значними.

Перш за все, подібні “бавовни” дозволять "справедливо фіналізувати" війну в Україні.

Я можу прокоментувати тільки одним словом: мало. Дуже ефективно, дуже ефектно, але мало. І в цьому є проблема сьогодні. Тому що якраз таки знищення цієї інфраструктури, в тому числі складської перш за все, це оптимально буде впливати на події на лінії фронту і буде суттєво впливати на соціальні наслідки в РФ.

На думку Подоляка, таким чином і надалі буде формуватись розуміння у росіян, що війна поступово суттєво збільшує свою присутність на території РФ.