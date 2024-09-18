Это рекорд. Эксперты оценили атаку дронов по ракетному арсеналу в Торопце

Массированный дроновый удар Сил обороны Украины в ночь на 18 сентября по арсеналу в Торопце имеет все шансы стать рекордным и войти в историю.

"Бавовна" в Торопце стала рекордной по масштабам

По сообщениям официальных и неофициальных ресурсов, в ночь на 18 сентября 2024 беспилотники Сил обороны Украины атаковали состав боеприпасов возле российского города Торопец в Тверской области.

Речь идет о 107-ом арсенале ГРАУ Минобороны РФ, на объектах которого, по предварительным данным, хранилось до 30 тысяч тонн боеприпасов разных типов, в том числе зенитных ракет, и, возможно, это вообще самый большой состав БК в географически "европейской" части России.

Местные российские власти заявили, что "ничего не произошло, и это просто падение обломков". Но от такого "падения обломков" выбило окна в домах в радиусе до 5 километров от самого состава.

Ресурс Volcanodiscovery таки подтверждает данные, что "хлопок" на упомянутом объекте удался настолько мощным, что это буквально вызвало землетрясение. Взрывы на 107-арсенале ГРАУ Минобороны РФ вызвали локальное землетрясение силой 2,8 балла по шкале Рихтера, толчки начались в 4.29 утра (по московскому времени) 18 сентября 2024 года, эпицентр пришелся в 13 километрах севернее Торопца. Поделиться

Сам этот факт свидетельствует о масштабе потерь для врага от этой удачной атаки Сил обороны Украины гораздо лучше, чем даже эффектные фото и видео взрывы на этом складе. Ибо такой "сейсмический" эффект мог возникнуть разве что от одновременного подрыва сразу нескольких тысяч тонн боеприпасов.

Заявленные 30 тыс тонн различных боеприпасов на взорванном 107-м арсенале ГРАУ Минобороны РФ — это 30 килотонн (а килотонна в тротиловом эквиваленте — это мера, которой меряют мощность ядерных боезарядов).

В разных пабликах уже пошли утверждения, что на этом арсенале в Торопце вроде бы были размещены даже баллистические ракеты KN-23 и 9М723 в ОТРК "Искандер". Такие данные эксперты ни подтвердить, ни опровергнуть не могут, но предлагают обратить внимание вот на какой аспект.

Этот взорванный арсенал был явно важен для питания рашистской группировки, противодействующей Силам обороны Украины на Курщине. Поэтому результат этой атаки следует искать именно в таком ракурсе — то есть в ограничении возможностей российских военных, которые пытаются противодействовать операции ВСУ в Курской области. Поделиться

Заодно есть определенный интересный исторический момент — пожалуй, нечасто случался удачный момент с подрывом важного состава боеприпасов противника во время стратегически важной кампании, как это произошло со 107-м арсеналом Минобороны РФ в Торопце.

Также следует обратить внимание и на логистическую схему, по которой доставлялись боеприпасы из этого состава своим "пользователям": часть маршрута пролегает вообще через Беларусь. Поделиться

Уничтожение ракетного арсенала в Торопце будет иметь большие последствия для России

Таких ударов, как атака дронов на арсенал ракет и БК в Торопке Тверской области РФ, должно быть гораздо больше, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Хотя последствия этого удара Сил обороны Украины по российскому военному объекту будут значительными.

Прежде всего, подобные хлопки позволят "справедливо финализировать" войну в Украине.

Я могу прокомментировать только одно слово: мало. Очень эффективно, очень эффектно, но мало. И в этом проблема сегодня. Потому что как раз уничтожение этой инфраструктуры, в том числе складской прежде всего, это оптимально будет влиять на события на линии фронта и существенно влиять на социальные последствия в РФ.

По мнению Подоляка, таким образом и дальше будет формироваться понимание у россиян, что война постепенно существенно увеличивает свое присутствие на территории РФ.