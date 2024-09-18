Это рекорд. Эксперты оценили атаку дронов по ракетному арсеналу в Торопце

Массированный дроновый удар Сил обороны Украины в ночь на 18 сентября по арсеналу в Торопце имеет все шансы стать рекордным и войти в историю.
Главные тезисы
- Массированный дроновый удар по арсеналу в Торопце стал рекордным и вызвал локальное землетрясение, указывая на значимость ликвидации военной инфраструктуры РФ.
- Уничтожение арсенала в Торопце может ограничить возможности российских военных в Курской области и иметь большие последствия для России.
- Атака на арсенал ракет РФ является ключевым элементом стратегии украинских сил обороны и может изменить ход военных действий в регионе, ограничивая возможности противников.
- Уничтожение ракетного арсенала в Торопце будет иметь большие последствия для России, формируя понимание у россиян о нарастающем присутствии войны на территории страны.
"Бавовна" в Торопце стала рекордной по масштабам
По сообщениям официальных и неофициальных ресурсов, в ночь на 18 сентября 2024 беспилотники Сил обороны Украины атаковали состав боеприпасов возле российского города Торопец в Тверской области.
Речь идет о 107-ом арсенале ГРАУ Минобороны РФ, на объектах которого, по предварительным данным, хранилось до 30 тысяч тонн боеприпасов разных типов, в том числе зенитных ракет, и, возможно, это вообще самый большой состав БК в географически "европейской" части России.
Местные российские власти заявили, что "ничего не произошло, и это просто падение обломков". Но от такого "падения обломков" выбило окна в домах в радиусе до 5 километров от самого состава.
Сам этот факт свидетельствует о масштабе потерь для врага от этой удачной атаки Сил обороны Украины гораздо лучше, чем даже эффектные фото и видео взрывы на этом складе. Ибо такой "сейсмический" эффект мог возникнуть разве что от одновременного подрыва сразу нескольких тысяч тонн боеприпасов.
Заявленные 30 тыс тонн различных боеприпасов на взорванном 107-м арсенале ГРАУ Минобороны РФ — это 30 килотонн (а килотонна в тротиловом эквиваленте — это мера, которой меряют мощность ядерных боезарядов).
В разных пабликах уже пошли утверждения, что на этом арсенале в Торопце вроде бы были размещены даже баллистические ракеты KN-23 и 9М723 в ОТРК "Искандер". Такие данные эксперты ни подтвердить, ни опровергнуть не могут, но предлагают обратить внимание вот на какой аспект.
Заодно есть определенный интересный исторический момент — пожалуй, нечасто случался удачный момент с подрывом важного состава боеприпасов противника во время стратегически важной кампании, как это произошло со 107-м арсеналом Минобороны РФ в Торопце.
Уничтожение ракетного арсенала в Торопце будет иметь большие последствия для России
Таких ударов, как атака дронов на арсенал ракет и БК в Торопке Тверской области РФ, должно быть гораздо больше, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Хотя последствия этого удара Сил обороны Украины по российскому военному объекту будут значительными.
Прежде всего, подобные хлопки позволят "справедливо финализировать" войну в Украине.
Я могу прокомментировать только одно слово: мало. Очень эффективно, очень эффектно, но мало. И в этом проблема сегодня. Потому что как раз уничтожение этой инфраструктуры, в том числе складской прежде всего, это оптимально будет влиять на события на линии фронта и существенно влиять на социальные последствия в РФ.
По мнению Подоляка, таким образом и дальше будет формироваться понимание у россиян, что война постепенно существенно увеличивает свое присутствие на территории РФ.
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