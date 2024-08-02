Це сигнал від Путіна. Політолог пояснив участь РФ у великому обміні ув'язненими
Категорія
Політика
Дата публікації

Це сигнал від Путіна. Політолог пояснив участь РФ у великому обміні ув'язненими

Путін
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Повернення додому російського кілера Вадима Красікова та інших російських шпигунів в рамках обміну між країнами заходу, США та РФ – це сигнал від диктатора Володимира Путіна для російської агентурної мережі за кордоном. Таку думку озвучив політолог Володимир Фесенко.

Головні тези:

  • Мотивом Путина є підтримка своїх спецслужб та агентів за кордоном.
  • РФ та Захід знову повертаються у стан “холодної війни”.
  • Повернення професійного кілера Красікова підкреслює готовність Путіна до посилення агентурної війни та шпигунських операцій.

Які насправді були мотиви у Путіна

Згідно з даними експерта, країна-агресорка уже проводить масштабну гібридну таємну війну проти заходу.

Сигнал такий: не бійтеся, якщо вас затримають, то ми вас повернемо, — пояснив Фесенко.

Він також зауважив, що відносини між Заходом та Росією знову повертаються в часи холодної війни.

Попри те, що в медіа з’явилися заголовки про потепління між Москвою та Вашингтоном, нічого подібного насправді не відбувається.

Все що хотів Путіна — це повернути свого професійного кілера, офіцера російських спецслужб Вадима Красікова, який отримав вирок в Німеччині — довічне ув’язнення.

Оскільки німці не хотіли віддавати Красікова у Путіна знайшли спосіб як натиснути на німців. Вони в Білорусії заарештували громадянина Німеччини і засудили його до смертної кари і це стало останньою краплею, яка вплинула на рішення німецького уряду, правлячої коаліції і обмін відбувся, — розповів Володимир Фесенко.

Путін буде посилювати агентурну війну проти Заходу

Політолог звертає увагу на те, кого повернула Москва під час великого обміну.

Як уже відомо, йдеться про професійного кілера, шпигунів і людей, які пов’язані зі спецслужбами.

Фесенко наголошує, що саме в цьому й полягає логіка холодної війни.

Це сигнал російській агентурі за кордоном, а Росія зараз розпочала масштабну гібридну таємну війну проти Заходу, сигнал такий: не бійтеся, якщо вас затримають, то ми вас повернемо. Обов’язкове повернення Красікова, кажуть, це саме умова Путіна була, — наголошує політолог.

Що важливо розуміти, Путін навіть особисто приїхав зустрічати Красікова в аеропорту, тоді як полонених військових, яких повертають в РФ, не зустрічає.

Путіну подобається грати в ці шпигунські ігри, зокрема вбивства за кордоном, — пояснив експерт.

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