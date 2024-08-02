Це сигнал від Путіна. Політолог пояснив участь РФ у великому обміні ув'язненими

Повернення додому російського кілера Вадима Красікова та інших російських шпигунів в рамках обміну між країнами заходу, США та РФ – це сигнал від диктатора Володимира Путіна для російської агентурної мережі за кордоном. Таку думку озвучив політолог Володимир Фесенко.
Головні тези:
- Мотивом Путина є підтримка своїх спецслужб та агентів за кордоном.
- РФ та Захід знову повертаються у стан “холодної війни”.
- Повернення професійного кілера Красікова підкреслює готовність Путіна до посилення агентурної війни та шпигунських операцій.
Які насправді були мотиви у Путіна
Згідно з даними експерта, країна-агресорка уже проводить масштабну гібридну таємну війну проти заходу.
Він також зауважив, що відносини між Заходом та Росією знову повертаються в часи холодної війни.
Попри те, що в медіа з’явилися заголовки про потепління між Москвою та Вашингтоном, нічого подібного насправді не відбувається.
Все що хотів Путіна — це повернути свого професійного кілера, офіцера російських спецслужб Вадима Красікова, який отримав вирок в Німеччині — довічне ув’язнення.
Путін буде посилювати агентурну війну проти Заходу
Політолог звертає увагу на те, кого повернула Москва під час великого обміну.
Як уже відомо, йдеться про професійного кілера, шпигунів і людей, які пов’язані зі спецслужбами.
Фесенко наголошує, що саме в цьому й полягає логіка холодної війни.
Що важливо розуміти, Путін навіть особисто приїхав зустрічати Красікова в аеропорту, тоді як полонених військових, яких повертають в РФ, не зустрічає.
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