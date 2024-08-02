Це сигнал від Путіна. Політолог пояснив участь РФ у великому обміні ув'язненими

Повернення додому російського кілера Вадима Красікова та інших російських шпигунів в рамках обміну між країнами заходу, США та РФ – це сигнал від диктатора Володимира Путіна для російської агентурної мережі за кордоном. Таку думку озвучив політолог Володимир Фесенко.

Які насправді були мотиви у Путіна

Згідно з даними експерта, країна-агресорка уже проводить масштабну гібридну таємну війну проти заходу.

Сигнал такий: не бійтеся, якщо вас затримають, то ми вас повернемо, — пояснив Фесенко. Поширити

Він також зауважив, що відносини між Заходом та Росією знову повертаються в часи холодної війни.

Попри те, що в медіа з’явилися заголовки про потепління між Москвою та Вашингтоном, нічого подібного насправді не відбувається.

Все що хотів Путіна — це повернути свого професійного кілера, офіцера російських спецслужб Вадима Красікова, який отримав вирок в Німеччині — довічне ув’язнення.

Оскільки німці не хотіли віддавати Красікова у Путіна знайшли спосіб як натиснути на німців. Вони в Білорусії заарештували громадянина Німеччини і засудили його до смертної кари і це стало останньою краплею, яка вплинула на рішення німецького уряду, правлячої коаліції і обмін відбувся, — розповів Володимир Фесенко. Поширити

Путін буде посилювати агентурну війну проти Заходу

Політолог звертає увагу на те, кого повернула Москва під час великого обміну.

Як уже відомо, йдеться про професійного кілера, шпигунів і людей, які пов’язані зі спецслужбами.

Фесенко наголошує, що саме в цьому й полягає логіка холодної війни.

Це сигнал російській агентурі за кордоном, а Росія зараз розпочала масштабну гібридну таємну війну проти Заходу, сигнал такий: не бійтеся, якщо вас затримають, то ми вас повернемо. Обов’язкове повернення Красікова, кажуть, це саме умова Путіна була, — наголошує політолог. Поширити

Що важливо розуміти, Путін навіть особисто приїхав зустрічати Красікова в аеропорту, тоді як полонених військових, яких повертають в РФ, не зустрічає.