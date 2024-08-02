Это сигнал от Путина. Политолог объяснил участие РФ в большом обмене заключенными

Возвращение домой российского киллера Вадима Красикова и других российских шпионов в рамках обмена между странами запада, США и РФ – сигнал от диктатора Владимира Путина для российской агентурной сети за рубежом. Такое мнение озвучил политолог Владимир Фесенко.
Главные тезисы
- Мотивом Путина является поддержка своих спецслужб и агентов за границей.
- РФ и Запад снова возвращаются в состояние холодной войны.
- Возвращение профессионального киллера Красикова подчеркивает готовность Путина к усилению агентурной войны и шпионских операций.
Какие на самом деле были мотивы у Путина
Согласно данным эксперта, страна-агрессорка уже проводит масштабную гибридную тайную войну против Запада.
Он также отметил, что отношения между Западом и Россией снова возвращаются во время холодной войны.
Несмотря на то, что в СМИ появились заголовки о потеплении между Москвой и Вашингтоном, ничего подобного на самом деле не происходит.
Все, чего хотел Путина — это вернуть своего профессионального киллера, офицера российских спецслужб Вадима Красикова, получившего приговор в Германии — пожизненное заключение.
Путин будет усиливать агентурную войну против Запада
Политолог обращает внимание на то, кого вернула Москва во время большого обмена.
Как уже известно, речь идет о профессиональном киллере, шпионах и людях, которые связаны со спецслужбами.
Фесенко отмечает, что именно в этом и состоит логика холодной войны.
Что важно понимать, Путин даже лично приехал встречать Красикова в аэропорту, в то время как пленных военных, возвращаемых в РФ, не встречает.
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