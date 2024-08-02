Это сигнал от Путина. Политолог объяснил участие РФ в большом обмене заключенными
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Это сигнал от Путина. Политолог объяснил участие РФ в большом обмене заключенными

Путин
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Возвращение домой российского киллера Вадима Красикова и других российских шпионов в рамках обмена между странами запада, США и РФ – сигнал от диктатора Владимира Путина для российской агентурной сети за рубежом. Такое мнение озвучил политолог Владимир Фесенко.

Главные тезисы

  • Мотивом Путина является поддержка своих спецслужб и агентов за границей.
  • РФ и Запад снова возвращаются в состояние холодной войны.
  • Возвращение профессионального киллера Красикова подчеркивает готовность Путина к усилению агентурной войны и шпионских операций.

Какие на самом деле были мотивы у Путина

Согласно данным эксперта, страна-агрессорка уже проводит масштабную гибридную тайную войну против Запада.

Сигнал такой: не бойтесь, если вас задержат, то мы вас вернем, — объяснил Фесенко.

Он также отметил, что отношения между Западом и Россией снова возвращаются во время холодной войны.

Несмотря на то, что в СМИ появились заголовки о потеплении между Москвой и Вашингтоном, ничего подобного на самом деле не происходит.

Все, чего хотел Путина — это вернуть своего профессионального киллера, офицера российских спецслужб Вадима Красикова, получившего приговор в Германии — пожизненное заключение.

Поскольку немцы не хотели отдавать Красикова, то у Путина нашли способ как продавить немцев. Они в Беларуси арестовали гражданина Германии и приговорили его к смертной казни и это стало последней каплей, повлиявшей на решение немецкого правительства, правящей коалиции, и обмен состоялся, — рассказал Владимир Фесенко.

Путин будет усиливать агентурную войну против Запада

Политолог обращает внимание на то, кого вернула Москва во время большого обмена.

Как уже известно, речь идет о профессиональном киллере, шпионах и людях, которые связаны со спецслужбами.

Фесенко отмечает, что именно в этом и состоит логика холодной войны.

Это сигнал российской агентуре за границей, а Россия сейчас начала масштабную гибридную тайную войну против Запада, сигнал такой: не бойтесь, если вас задержат, мы вас вернем. Обязательное возвращение Красикова, говорят, это условие Путина было, — отмечает политолог.

Что важно понимать, Путин даже лично приехал встречать Красикова в аэропорту, в то время как пленных военных, возвращаемых в РФ, не встречает.

Путину нравится играть в эти шпионские игры, в том числе убийства за границей, — объяснил эксперт.

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