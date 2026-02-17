"Це вирок". Галущенко відреагував на рішення прокуратури
"Це вирок". Галущенко відреагував на рішення прокуратури

Галущенко шокований рішенням прокуратури
Read in English
Джерело:  online.ua

Колишній міністр енергетики Герман Галущенко, після того, як його взяли під варту, почав стверджувати, що не має коштів на внесення застави і не знає, хто може внести за нього 425 мільйонів гривень.

Головні тези:

  • Ексміністр стверджує, що виконував свої обов'язки правильно.
  • Він продовжує запевняти, що не скоїв жодного злочину під час перебування на посаді.

Як стверджує колишній міністр енергетики, він не може навіть уявити, що за нього хтось внесе таку заставу.

Окрім того, Галущенко додав, що поки ні з ким це питання не обговорював.

Це не застава, це вирок. Це означає, що людина буде перебувати — на жаль, у нас є така практика — роками. Ти вже відбуваєш покарання.

Герман Галущенко

Герман Галущенко

Ексміністр енергетики України

Що важливо розуміти, мовиться про 425 мільйонів гривень застави, яку прокуратура просить суд обрати для колишнього посадовця у якості альтернативи тримання під вартою.

Сам Галущенко дивується тому, в чому його звинувачують.

Мене звинувачують у тому, що будучи міністром енергетики, я призначав людей, лояльних до міністерства енергетики. Виявляється, це є злочином, що ви міністр, відповідаєте за галузь і ви намагаєтеся призначати своїх людей у свою команду.

На переконання самого ексміністра, він робив все правильно.

