"Це вирок". Галущенко відреагував на рішення прокуратури

Колишній міністр енергетики Герман Галущенко, після того, як його взяли під варту, почав стверджувати, що не має коштів на внесення застави і не знає, хто може внести за нього 425 мільйонів гривень.
Головні тези:
- Ексміністр стверджує, що виконував свої обов'язки правильно.
- Він продовжує запевняти, що не скоїв жодного злочину під час перебування на посаді.
Галущенко шокований рішенням прокуратури
Як стверджує колишній міністр енергетики, він не може навіть уявити, що за нього хтось внесе таку заставу.
Окрім того, Галущенко додав, що поки ні з ким це питання не обговорював.
Що важливо розуміти, мовиться про 425 мільйонів гривень застави, яку прокуратура просить суд обрати для колишнього посадовця у якості альтернативи тримання під вартою.
Сам Галущенко дивується тому, в чому його звинувачують.
На переконання самого ексміністра, він робив все правильно.
