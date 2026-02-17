"Это приговор". Галущенко отреагировал на решение прокуратуры

Бывший министр энергетики Герман Галущенко, после того как его заключили под стражу, начал утверждать, что не имеет средств на внесение залога и не знает, кто может внести за него 425 миллионов гривен.
Главные тезисы
- Экс-министр утверждает, что выполнял свои обязанности правильно.
- Он продолжает уверять, что не совершил ни одного преступления во время пребывания в должности.
Галущенко шокирован решением прокуратуры
Как утверждает бывший министр энергетики, он не может даже представить, что за него кто-то внесет такой залог.
Кроме того, Галущенко добавил, что пока ни с кем этот вопрос не обсуждал.
Что важно понимать, речь идет о 425 миллионах гривен залога, который прокуратура просит суд избрать для бывшего чиновника в качестве альтернативы содержанию под стражей.
Сам Галущенко удивляется тому, в чем его обвиняют.
По мнению самого экс-министра, он делал все правильно.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-