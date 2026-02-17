"Это приговор". Галущенко отреагировал на решение прокуратуры
"Это приговор". Галущенко отреагировал на решение прокуратуры

Галущенко шокирован решением прокуратуры
Бывший министр энергетики Герман Галущенко, после того как его заключили под стражу, начал утверждать, что не имеет средств на внесение залога и не знает, кто может внести за него 425 миллионов гривен.

Главные тезисы

  • Экс-министр утверждает, что выполнял свои обязанности правильно.
  • Он продолжает уверять, что не совершил ни одного преступления во время пребывания в должности.

Галущенко шокирован решением прокуратуры

Как утверждает бывший министр энергетики, он не может даже представить, что за него кто-то внесет такой залог.

Кроме того, Галущенко добавил, что пока ни с кем этот вопрос не обсуждал.

Это не залог, это приговор. Это значит, что человек будет находиться — к сожалению, у нас такая практика — годами. Ты уже отбываешь наказание.

Герман Галущенко

Герман Галущенко

Экс-министр энергетики Украины

Что важно понимать, речь идет о 425 миллионах гривен залога, который прокуратура просит суд избрать для бывшего чиновника в качестве альтернативы содержанию под стражей.

Сам Галущенко удивляется тому, в чем его обвиняют.

Меня обвиняют в том, что, будучи министром энергетики, я назначал людей, лояльных к министерству энергетики. Оказывается, это преступление, когда вы министр, отвечаете за отрасль и вы пытаетесь назначать своих людей в свою команду.

По мнению самого экс-министра, он делал все правильно.

