"Это приговор". Галущенко отреагировал на решение прокуратуры

Бывший министр энергетики Герман Галущенко, после того как его заключили под стражу, начал утверждать, что не имеет средств на внесение залога и не знает, кто может внести за него 425 миллионов гривен.

Галущенко шокирован решением прокуратуры

Как утверждает бывший министр энергетики, он не может даже представить, что за него кто-то внесет такой залог.

Кроме того, Галущенко добавил, что пока ни с кем этот вопрос не обсуждал.

Это не залог, это приговор. Это значит, что человек будет находиться — к сожалению, у нас такая практика — годами. Ты уже отбываешь наказание. Герман Галущенко Экс-министр энергетики Украины

Что важно понимать, речь идет о 425 миллионах гривен залога, который прокуратура просит суд избрать для бывшего чиновника в качестве альтернативы содержанию под стражей.

Сам Галущенко удивляется тому, в чем его обвиняют.

Меня обвиняют в том, что, будучи министром энергетики, я назначал людей, лояльных к министерству энергетики. Оказывается, это преступление, когда вы министр, отвечаете за отрасль и вы пытаетесь назначать своих людей в свою команду. Поделиться

По мнению самого экс-министра, он делал все правильно.