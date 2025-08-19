"Це вже серйозно". Рубіо підтвердив прорив у переговорах щодо України
"Це вже серйозно". Рубіо підтвердив прорив у переговорах щодо України

Шеф американської дипломатії Марко Рубіо вважає серйозним проривом згоду російського диктатора Володимира Путіна на зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським.

Головні тези:

  • США розраховують підписати мирну угоду на саміті Трампа, Зеленського та Путіна.
  • Рубіо додав, що чув розмову президента США та російського диктатора.

Рубіо радіє, що Путін згодився на зустріч

Глава Держдепу США офіційно підтвердив, що американська влада вже працює над організацією саміту Зеленського і Путіна.

За словами Рубіо, "якщо все пройде добре", то наступна зустріч може відбутися вже утрьох — Зеленський, Путін і Трамп.

Американський дипломат не приховує, що офіційний Вашингтон плекає надію підписати мирну угоду вже на цій потрійній зустрічі.

Ми ще не там, але саме цього ми прагнемо, і це одне з обговорюваних сьогодні питань — як досягти цієї точки.

Марко Рубіо

Марко Рубіо

Глава Держдепу США

Шеф американської дипломатії також додав, що він особисто був присутній у кабінеті Трампа під час його розмови з Путіним.

Сам факт того, що Путін каже "Звичайно, я зустрінуся із Зеленським" — це вже серйозно. Я не кажу, що вони підуть звідти найкращими друзями. Я не кажу, що вони підуть звідти з мирною угодою. Але, думаю, той факт, що вони зараз спілкуються один з одним, важливий, — наголосив Марко Рубіо.

