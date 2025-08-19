"Це вже серйозно". Рубіо підтвердив прорив у переговорах щодо України

Сам факт того, що Путін каже "Звичайно, я зустрінуся із Зеленським" — це вже серйозно. Я не кажу, що вони підуть звідти найкращими друзями. Я не кажу, що вони підуть звідти з мирною угодою. Але, думаю, той факт, що вони зараз спілкуються один з одним, важливий, — наголосив Марко Рубіо.