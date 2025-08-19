"Это уже серьезно". Рубио подтвердил прорыв в переговорах по Украине
"Это уже серьезно". Рубио подтвердил прорыв в переговорах по Украине

Шеф американской дипломатии Марк Рубио считает серьезным прорывом согласие российского диктатора Владимира Путина на встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Главные тезисы

  • США рассчитывают подписать мирное соглашение на саммите Трампа, Зеленского и Путина.
  • Рубио добавил, что слышал разговор президента США и российского диктатора.

Рубио радуется, что Путин согласился на встречу

Глава Госдепа США официально подтвердил, что американские власти уже работают над организацией саммита Зеленского и Путина.

По словам Рубио, "если все пройдет хорошо", то следующая встреча может состояться уже втроем — Зеленский, Путин и Трамп.

Американский дипломат не скрывает, что официальный Вашингтон питает надежду подписать мирное соглашение уже на этой тройной встрече.

Мы еще не там, но именно к этому мы стремимся, и это один из обсуждаемых сегодня вопросов — как достичь этой точки.

Марк Рубио

Марк Рубио

Глава Госдепа США

Шеф американской дипломатии также добавил, что лично присутствовал в кабинете Трампа во время его разговора с Путиным.

Сам факт того, что Путин говорит: "Конечно, я встречусь с Зеленским" — это уже серьезно. Я не говорю, что они уйдут оттуда лучшими друзьями. Я не говорю, что они уйдут оттуда с мирным соглашением. Но, думаю, тот факт, что они сейчас общаются друг с другом, важен, — подчеркнул Марко Рубио.

