"Это уже серьезно". Рубио подтвердил прорыв в переговорах по Украине

Сам факт того, что Путин говорит: "Конечно, я встречусь с Зеленским" — это уже серьезно. Я не говорю, что они уйдут оттуда лучшими друзьями. Я не говорю, что они уйдут оттуда с мирным соглашением. Но, думаю, тот факт, что они сейчас общаются друг с другом, важен, — подчеркнул Марко Рубио.