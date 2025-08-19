"Это уже серьезно". Рубио подтвердил прорыв в переговорах по Украине

Шеф американской дипломатии Марк Рубио считает серьезным прорывом согласие российского диктатора Владимира Путина на встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Главные тезисы
- США рассчитывают подписать мирное соглашение на саммите Трампа, Зеленского и Путина.
- Рубио добавил, что слышал разговор президента США и российского диктатора.
Рубио радуется, что Путин согласился на встречу
Глава Госдепа США официально подтвердил, что американские власти уже работают над организацией саммита Зеленского и Путина.
По словам Рубио, "если все пройдет хорошо", то следующая встреча может состояться уже втроем — Зеленский, Путин и Трамп.
Американский дипломат не скрывает, что официальный Вашингтон питает надежду подписать мирное соглашение уже на этой тройной встрече.
Шеф американской дипломатии также добавил, что лично присутствовал в кабинете Трампа во время его разговора с Путиным.
