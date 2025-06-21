Черниці-пропагандистки. Росія використовує монахинь РПЦ в Естонії для гібридної війни

Кремль використовує черниць віддаленого монастиря в Балтійському регіоні для поширення російської пропаганди в рамках гібридної війни проти Європи, попереджає уряд Естонії.
Головні тези:
- Кремль використовує черниць з монастиря в Естонії для поширення російської пропаганди в рамках гібридної війни проти Європи.
- Конфлікт черниць РПЦ з урядом Естонії виник через новий закон, що вимагає розірвати зв'язки з Московським патріархатом.
- Пюхтицький монастир в Естонії став символом ідеології “Русского мира”.
РФ використовує монахинь РПЦ в Естонії для гібридної війни проти Європи
Пюхтицький монастир на сході країни, який офіційно заявляє про своє відсторонення від мирських справ, на ділі поширює прокремлівський наратив про те, що на Заході нібито загрожують свободі віросповідання.
Черниці Російської православної церкви перебувають у затяжному конфлікті з владою Естонії через новий закон, який вимагає розірвати зв'язки з патріархом Кирилом — духовним лідером РПЦ і активним прихильником війни проти України.
Монастир відмовляється поривати з Московським патріархатом, посилаючись на канонічні правила, і звинувачує владу в спробі змусити його відмовитися від "нейтралітету в геополітичних питаннях".
Однак МВС Естонії відкидає цей "нейтралітет" і заявляє, що монастир — частина "інформаційної війни Росії", у рамках якої Захід виставляють у ролі агресора, який нібито гнобить невинних православних черниць. У міністерстві також спростували твердження, що новий закон спрямований на закриття монастиря.
За його словами, настоятельку монастиря Філарета Калатшову було призначено особисто патріархом Кирилом у 2011 році. У підсумку вона просуває погляди, які перегукуються з офіційним російським трактуванням історії Естонії.
Естонія, яка продовжує сприймати Росію як екзистенціальну загрозу, активно підтримує Україну, але при цьому є домівкою для близько 300 000 російськомовних жителів.
Настоятелька монастиря Філарета категорично відкинула будь-які зв'язки з прокремлівським активізмом, наполягаючи, що черниці просто хочуть вести тихе, молитовне життя.
Наше життя просте — це молитва і праця. Ми пішли від світу, щоб служити Богу, — сказала вона.
Відповідаючи на запитання про підтримку війни з боку Московського патріархату, включно з освяченням зброї перед ударами по українських містах, вона сказала, що монастир не несе відповідальності за заяви патріарха Кирила.
На запитання, чому монастир не може перейти під юрисдикцію, наприклад, Константинополя, вона відповіла, що це порушило б канонічні норми. Адже основна вимога нового закону — "розрив канонічного зв'язку з Російською православною церквою".
Закон, що став предметом спору, забороняє релігійним організаціям мати зв'язки з групами, які "підтримують або фінансують насильницьку зміну незалежності, територіальної цілісності або конституційного ладу Естонської Республіки".
Московський патріархат підпадає під це визначення через відкриту підтримку війни проти України. Спочатку президент Естонії Алар Каріс наклав вето на закон як занадто широкий за охопленням. Однак нещодавно оновлений варіант було повторно внесено до парламенту й ухвалено 68 голосами "за" проти 17 "проти".
При цьому настоятелька заявила, що монастир не має наміру виконувати вимоги закону. Поправки означають, що монастир більше не зможе діяти як юридична особа з особливим статусом. Однак він усе ще зможе функціонувати як релігійна спільнота — просто без юридичних привілеїв.
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