Кремль использует монахинь отдаленного монастыря в Балтийском регионе для распространения российской пропаганды в рамках гибридной войны против Европы, предупреждает правительство Эстонии.

РФ использует монахинь РПЦ в Эстонии для гибридной войны против Европы

Пюхтицкий монастырь на востоке страны, официально заявляющий о своем отстранении от мирских дел, на деле распространяет прокремлевский нарратив о том, что на Западе якобы угрожают свободе вероисповедания.

Монахини Русской православной церкви находятся в затяжном конфликте с властями Эстонии из-за нового закона, требующего разорвать связи с патриархом Кириллом — духовным лидером РПЦ и активным сторонником войны против Украины.

Монастырь отказывается порывать с Московским патриархатом, ссылаясь на канонические правила, и обвиняет власть в попытке заставить его отказаться от "нейтралитета в геополитических вопросах".

Однако МВД Эстонии отвергает этот "нейтралитет" и заявляет, что монастырь — часть "информационной войны России", в рамках которой Запад выставляют в роли агрессора, якобы угнетающего невинных православных монахинь. В министерстве также опровергли утверждение, что новый закон направлен на закрытие монастыря.

Эта обитель — не просто религиозное учреждение, а символ идеологии "Русского мира" на территории Эстонии. Эта продвигаемая российским государством и Московским патриархатом идеология сочетает религию, национализм и имперскую ностальгию, — подчеркнул в интервью The Telegraph представитель правительства Мартин Тулит. Поделиться

По его словам, настоятельница монастыря Филарета Калатшова была назначена лично патриархом Кириллом в 2011 году. В итоге она продвигает взгляды, перекликающиеся с официальной российской трактовкой истории Эстонии.

Пюхтицкий монастырь

Эстония, которая продолжает воспринимать Россию как экзистенциальную угрозу, активно поддерживает Украину, но при этом является домом для около 300 000 русскоязычных жителей.

Настоятельница монастыря Филарета категорически отвергла любые связи с прокремлевским активизмом, настаивая, что монахини просто хотят вести тихую, молитвенную жизнь.

Наша жизнь проста — это молитва и труд. Мы ушли от мира, чтобы служить Богу, — сказала она.

Отвечая на вопрос о поддержке войны со стороны Московского патриархата, включая освящение оружия перед ударами по украинским городам, она сказала, что монастырь не несет ответственности за заявления патриарха Кирилла.

Любая война — это трагедия. Гибнут не только военные, но и дети, пожилые люди. Поделиться

На вопрос, почему монастырь не может перейти под юрисдикцию, например Константинополя, она ответила, что это нарушило бы канонические нормы. Ведь основное требование нового закона — "разрыв канонической связи с Русской православной церковью".

Ставший предметом спора закон запрещает религиозным организациям иметь связи с группами, которые "поддерживают или финансируют насильственное изменение независимости, территориальной целостности или конституционного строя Эстонской Республики".

Московский патриархат подпадает под это определение из-за открытой поддержки войны против Украины. Сначала президент Эстонии Алар Карис наложил вето на закон как слишком широкий по охвату. Однако недавно обновленный вариант был повторно внесен в парламент и принят 68 голосами "за" против 17 "против".