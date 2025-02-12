Чи готова Росія до мирних переговорів з Україною — відповідь розвідки Естонії

Росія "в принципі готова" вести переговори про припинення вогню в Україні, але тільки "для того, щоб перевести дух", оскільки Володимир Путін не відмовився від своїх "імперських амбіцій".

Путін готовий до мирних переговорів з Україною, але є одне “але”

Про це повідомив генеральний директор Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін.

Згідно зі щорічною доповіддю Департаменту зовнішньої розвідки Естонії, Кремль має намір збільшити чисельність своїх збройних сил до 1,5 млн осіб порівняно з 600-700 тис осіб восени 2022 року, водночас нові підрозділи буде відправлено до України для набуття бойового досвіду, ідеться в доповіді.

За словами Розіна, після війни їх розмістять уздовж кордонів із країнами НАТО, зокрема з країнами Балтії, додавши, що альянс має посилити свою присутність там.

Згідно з доповіддю, під час будь-яких подібних переговорів Росія, найімовірніше, наполягатиме на виведенні військ НАТО зі східного кордону НАТО, що в разі успіху забезпечить їй панування в Балтійському регіоні. Поширити

Естонія, яка є членом НАТО, уважно стежить за військовим потенціалом Росії, оскільки вважає Москву головною загрозою своїй безпеці, особливо після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.